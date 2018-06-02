Somuncu Baba Külliyesi, Ramazan'da daha çok ziyaretçi ağırlıyor

Anadolu'nun manevi mimarlarından "Somuncu Baba" olarak da bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin külliyesi Aksaray'da bulunuyor.

Somuncu Baba Camii, Türbesi ve Külliyesi'nde Ramazan ayı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası, alim ve mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanına yaptırılan külliyeye gelenler, Somuncu Baba'nın hayatının minyatürlerle 12 bölümde anlatıldığı müzeyi de ziyaret ediyor.

Başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehirden gelen ziyaretçiler, türbede duasını edip, çilehaneye girerek Somuncu Baba'nın burada yaşadıklarını anlamaya çalışıyor.

Vatandaşlar gün içerisinde vakit namazları için de Somuncu Baba Camii'ne gidiyor. Ramazan'da teravih namazları külliyedeki caminin yanında bulunan açık alanda kılınıyor.

Somuncu Baba'ya özel somun ekmek

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Somuncu Baba'nın şehrin manevi mimarlarından olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Külliye'de Somuncu Baba’nın hayatının panoramik olarak sunulduğu güzel bir müzemiz var. Bu müzede Somuncu Baba’nın hayatı başından itibaren kesitlerle anlatılıyor. Misafirlerimiz külliyedeki Somuncu Baba Fırını’ndan özel somun ekmeklerini alarak şehrimizden ayrılıyor."

Türbeyi ziyarete gelenler, Somuncu Baba’nın hatırasına külliyedeki fırında pişirilen somun ekmeğini de alıyor.

Doğan, yılın her mevsimi Somuncu Baba'nın ziyaret edildiğini ancak Ramazan ayında ilginin daha yoğun olduğunu anlattı:

"Bölgenin özellikle Ramazan ayında manevi havası daha fazla. Özellikle dışarıdan gelen misafirler, Ramazan'ın manevi havasını burada doyasıya teneffüs ediyorlar."

Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası

Somuncu Baba, Anadolu'daki tasavvuf hayatının önderlerinden. Doğan, Somuncu Baba'nın çok kıymetli öğrenciler yetiştirdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi Hacı Bayram-ı Veli’dir. Hacı Bayram-ı Veli’nin hocası olan Somuncu Baba hazretleri, Osmanlı'nın kuruluş dönemini ilmi ve dini yönden etkilemiş önemli şahsiyetlerden biridir. O, Hacı Bayram’ı yetiştirmiş, Hacı Bayram da Akşemseddin'i. Akşemseddin'in öğrencisi ise Fatih Sultan Mehmet'tir."

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Doğan, çekimleri Aksaray'da gerçekleştirilen "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" filminin de külliyeye ilgiyi artırdığını vurguladı.

Kaynak: AA