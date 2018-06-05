Çankırı'da iftar sofraları Seçil Usta'nın pideleriyle lezzetleniyor

42 yaşındaki Seçil Şaşmaz, 8 yıldır Çankırı'da fırıncılık yapıyor.

Karatekin Mahallesi'nde eşiyle fırın işleten ve müşterilerinin 'Seçil Usta' dediği Şaşmaz, Ramazan'da müşterilerine lezzetli pideler sunmak için odun ateşi karşısında ter döküyor. Şaşmaz'ın ekmek ve pidelerini müşterileri de çok seviyor.

Şaşmaz, ilk olarak eşine yardım etmek için fırına gitti. Eşi ekmekleri pişirirken nasıl yapıldığını görüp işi öğrenince de ekmek pişirmeye başladı. Şaşmaz, şunları söyledi:

"Bir gün çok yoğunluk vardı fırında, eşim de çok sıkışmıştı, benden fırının başına geçmemi istedi. Ben de bir deneyelim diye başladım. İlk başta biraz zor oldu ama daha sonra alıştım."

Fırıncılığın genellikle erkek işi olarak bilindiğini söyleyen Şaşmaz, onu gören müşterilerin şaşkınlık yaşadığını şöyle anlatıyor:

"Yaklaşık 8 senedir bu işi yapıyorum. Müşteriler ilk geldiklerinde önce şaşırıyorlar çünkü hiç pide pişiren kadın yok. İlginç geliyor ama daha sonra müşterilerimiz de alışıyor. Tabii küreğin ağırlığı ve fırının sıcaklığı insanı yoruyor. Sürekli pide atmak kolları da yoruyor ama alıştım. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam da 7'ye kadar pide pişiriyoruz."

Pide pişirirken ilk şart temizlik

Pide ve ekmek üretirken hijyene çok önem verdiğini söyleyen Şaşmaz, günde ortalama 500 civarında pide pişirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İçinden gelerek yapılan hiçbir işte erkek kadın diye fark olmaz. Önemli olan bir işi içinden gelerek severek yapmak. Öyle yaptığın zaman zaten oluyor. Pide pişirirken ilk şartımız temizliktir. Tabii ki disiplinli çalışmak gerek. Sırf beni gördükleri için gelen müşterilerimiz de oluyor. Kadın olduğu zaman daha çok gelen oluyor."

Fırın müşterileri ise bir kadının her alanda bulunmasından memnun olduklarını söylüyor.

Kaynak: AA