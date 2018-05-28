Sinop'ta tarihi caminin avlusunda iftar

Selçuklu Devleti'nin Sinop'u fethinin ardından 1214 yılında inşa edilen ve adını Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'tan alan tarihi caminin 12 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili avlusu, üç giriş kapısı ve üçü büyük, ikisi küçük beş kubbesi var.

Enine planı ve geniş avlu özelliğiyle erken dönem İslam camilerine benzetilen Alaaddin Camii, Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Türbesi'ne de ev sahipliği yapıyor.

Sinoplular, tarihi caminin avlusunda kurulan iftar çadırında ilk kez iftar yaptı.

"Gelecek Ramazan aylarında da bu geleneği sürdürmeyi amaçlıyoruz"

İl Müftüsü Ali Haydar Çelik, Ramazan ayının aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ayı olduğunu söyledi. Çelik, ilk etapta 300 kişilik planladıkları iftarı yoğun talep üzerine 800 kişiye çıkardıklarını anlattı.

"İstanbul'da Sultanahmet ve Eyüp camileri çevresinde gerçekleştirilen iftar programlarını Sinop'ta da yapmak istedik. Vatandaşlarımızın böyle bir iftar programı yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını görüyoruz. Özellikle evlerinde yemek yapma fırsatı bulamayan öğrenci kardeşlerimiz çok memnun oldu. Her akşam yüzlerce öğrencimiz burada iftar yapma fırsatı yakalıyor. Böyle anlamlı bir ortamda Ramazan soframızın bereketini tüm vatandaşlarımızın beraber yaşamaları bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Gelecek Ramazan aylarında da bu geleneği sürdürmeyi amaçlıyoruz."

"İnsan burada ayrı bir huzur buluyor"

İftar programına katılan üniversite öğrencisi Hayriye Aslan, manevi değeri yüksek bir ortamda iftar yapmanın farklı bir güzellik olduğundan bahsetti.

"Arkadaşlarımızla burada güzel bir ortamda iftar yapma fırsatımız oluyor. Yemekler zaten güzel ama daha önemlisi tarihi bir mekan. İnsan burada ayrı bir huzur buluyor. Her akşam çok sayıda insan oluyor. O anlamda bizim açımızdan böyle bir programın yapılması çok iyi oldu."

Kaynak: AA