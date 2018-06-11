Senegal'in iftar sofraları çebucen ile lezzetleniyor

Senegal’de hemen her öğün sofralarda yerini alan çebucen, Ramazan ayında da iftar sofralarına lezzet katıyor.

Çebucen, ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofca’da “balıklı pilav” anlamına geliyor.

Geleneksel Senegal mutfağının ana yemeklerinden biri olan çebucenin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Yerel restoranların yanı sıra yabancı restoranlar da çebucene menülerinde yer veriyor.

Ev kadınları da Ramazan ayında en çok tercih edilen yemeklerden biri olan çebuceni hazırlamaktan büyük keyif alıyor.

Thiof (Çof) balığı ve pirinçten yapılan çebucen, ülkede en çok bulunan malzemeler kullanıldığı için bütçeyi zorlamıyor.

Okyanusa kıyısı bulunması ve güneyde tarıma elverişli arazileri olması dolayısıyla Senegal’de balık ve pirinç, en çok üretilen ve tüketilen gıdalar arasında yer alıyor.

Lezzetin kaynağı bissaplı ve demirhindili sos

Yemeğe asıl lezzetini demirhindi, ezilmiş kırmızı biber, yeşil biber, domates salçası, sarımsak, soğan ve baharat karışımından hazırlanan sos veriyor. Bu sos, ülkedeki geleneksel birçok yemekte de kullanılıyor.

Yemeği hazırlamak için patlıcan, manyok, kabak, havuç, bamya, beyaz lahana, maydanoz ve bissap gibi sebzeler, irice doğranıp haşlanıyor. Sebzeler, dağılmadan tencereden alınıyor. Tencerede kalan sebze suyunun üstüne yerleştirilen buharlı pişiricide pirinç pişiriliyor.

Başkent Dakar’da yaşayan 55 yaşındaki ev hanımı Aminata Gueye, çebucen yemeğinin Senegal’in en bilinen ve sevilen yemeklerinden olduğunu söyledi.

Yemeğin lezzetini sebze suyu buharında pişen pirinç ve sostan aldığını belirten Gueye, Senegallilerin neredeyse her gün çebucen yaptığını dile getirdi.

Gueye, yemeğin püf noktalarını şöyle anlattı.

"Çebucen hazırlarken sos çok önemli. Pirince bissaplı sosun kokusunun geçmesi gerekiyor. Bissap otu ve diğer malzemelerin haşlandığı suyun buharında pirincin 20 dakika pişmesini sağlıyoruz. Sebzeleri dağılmadan çıkarıyoruz. Böylece yemeği tabağa koyarken pirincin aromasına bir şey karışmamış oluyor. Bu yemek lokantalarda, evlerde yapılıyor ama herkes sosunu tam tutturamıyor. Biz, bunu eskiler nasıl yapıyorsa o şekilde hazırlıyoruz."

Senegal’de herkesin çebucen pişirmeyi bildiğini söyleyen Gueye, yemek vakitlerinde her evden çebucen kokusu yayıldığından da bahsetti.

Kaynak: AA