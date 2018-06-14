Selimiye Camii'nde son teravih namazı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son teravih namazı için vatandaşlar Selimiye Camii'ni doldurdu.

Din görevlilerinin Ramazan ayının faziletlerini anlatmasının ardından, bazı vatandaşlar çocuklarıyla kadınlar da caminin kendilerine ayrılan bölümünde namazı kıldı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi dua etti.

Kaynak: AA