Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

İstanbul Müftülüğü, şehit yakınları ve gazilere Süleymaniye'de Osmanlı döneminde bitkin düşen hastaların güçlendirilerek tedavi edildiği, restorasyondan geçirilerek yeniden hizmete açılan Tabhane binasında şehit yakınları ve gazilere iftar verdi.

İftar programı Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şehitlerin ruhları, gazilerin sağlık ve sıhhati için duaların edildiği iftarda konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitliğin önemli bir makam olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilere, İslam'ın "kardeşlik hukuku" kapsamında davetlerine icabet ettikleri için teşekkürlerini sunan Yılmaz, "Gerçekten çok mutena müstesna bir dinin mensuplarıyız. Bu yüce dinin mensupları olarak yaşadığımız bu topraklarda kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel hazzını hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz.15 Temmuz'da yaşadıklarımız ve bugün sofrada konuğumuz olan misafirlerimizin, şehit akrabalarıyla birlikte hissettiklerimiz aslında bize bu yüce dinimizin ve tarihi hassasiyetlerimizin armağanıdır." dedi.

Bu yüce milletin, dar ve zor zamanlarda neler yapabileceğini ve göğsündeki imanla hangi zorlukların üstesinde gelebileceğini çok defa gösterdiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bunun en açık kanıtıdır. 15 Temmuz'da bayrak, vatan, ezan, ülke için canlarını feda eden kardeşlerimizi, soframızda bulunan yakınları vesilesiyle rahmetle minnetle yad ediyoruz. Onların mekanlarının cennet ve derecelerinin ali olmasını diliyoruz. Geride bıraktıkları aile efratları onların bize emanetleridir. Onların yanında olmaya gayret edeceğiz. Biz bir ağacın dalları, yaprakları, gülleriyiz. Birlikte anlam ifade ediyoruz. Allah bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Müftü Hasan Kamil Yılmaz, restorasyonu yeni tamamlanan Tabhane'de bundan sonra şehit yakınları ile gaziler ve engellilerin değişik vesilelerle bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA