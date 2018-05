Sarıdayı Köyü sakinleri her Ramazan beraber iftar yapıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü sakinleri, 10 yıldır Ramazan ayında hep birlikte iftar yapıyor.

Köy meydanında bir araya gelen halk, hayırsever bir kişinin hazırlattığı sofralarda yemeklerini yiyor. Çadırlara gelemeyen yaşlı ve hastaların yemekleri ise evlerine götürülüyor.

Köy camisinin imamı Ali Demir, köyde hiç kimsenin orucunu evinde açmadığını ve 10 yıldır iftar yemeği verme adetini eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

"Her Ramazan köyümüzde bir kişi iftar verir. Bu köyde orucumuzu her akşam köy meydanında birlikte açıyoruz. Köyümüzde hasta ve çok yaşlılar hariç hiç kimse orucunu evde yalnız açmaz. Çevre köylerimizden ve ilçeden de birçok davetli gelir ve orucumuzu birlikte açıp namazlarımızı topluca eda ediyoruz. Köyde her gün yaklaşık 250-300 kişiye iftar veriliyor."

Sarıdayı Köyü sakinleri, paylaşmanın güzelliğini öğrendikleri bu geleneğin uzun yıllar sürmesini istiyor.

Kaynak: AA