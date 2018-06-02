Saraybosna'nın Osmanlı sokağında Ramazan coşkusu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan en önemli Osmanlı miraslarından tarihi Başçarşı, Ramazan ayıyla birlikte farklı bir havaya büründü.

Başçarşı, gerek "kazancılık", "kuyumculuk" ve "saraçlar" gibi bugün de yaşatılan geleneksel sokak isimleriyle gerekse atmosferiyle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey, Ferhadiye gibi tarihi camilerin yanı sıra bezistan, medrese, kütüphane, imaret ve saat kulesi gibi birçok önemli Osmanlı eserini içerisinde barındırıyor.

Çarşı, iftarın habercisi geleneksel top atışının yapılması ve minarelerden ezanların okunmaya başlamasıyla Ramazan coşkusunu sokaklarında hissettiriyor.

Boşnak mutfağının vazgeçilmez tatları

Şehrin bu tarihi kesimindeki yöresel restoranları dolduran Müslümanlar, "topa", "Bey çorbası", "somun" ve "Saraybosna sahanı" gibi Boşnak mutfağının vazgeçilmez tatlarıyla oruçlarını açıyor. Ardından Boşnak kahvesi ve tufahiye adı verilen elma tatlısı eşliğinde iftarlarını yapıyor.

İftarın yanı sıra teravih namazını şehrin merkezindeki tarihi camilerde kılmak için Başçarşı'ya gelen Müslümanlar, sokakları da hareketlendiriyor.

Hareketlilik, teravih namazı öncesinden başlayıp sahura kadar devam ediyor. Müslümanlar, teravih namazlarında özellikle merkezi konumdaki Gazi Hüsrev Bey Camii'ne gidiyor.

Mukabele geleneği

Ramazan aylarıyla özdeşleşen önemli geleneklerden mukabele, Bosna Hersek'te de asırlardır yaşatılıyor.

Saraybosna'nın birçok camisinde olduğu gibi Başçarşı'daki Gazi Hüsrev Bey Camii'nde de mukabele geleneği yaşatılıyor. Osmanlı Devleti'nin Bosna Sancakbeyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 16. yüzyılda yaptırılan camide, 10 hafız her Ramazan biri sahurdan diğeri ikindi namazından sonra olmak üzere günde iki kez mukabele okuyor.

Saraybosna'nın tanınmış hafızlarının yanı sıra diğer ülkelerden gelen misafir hafızların da okuduğu mukabelelere, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Her yaştan çok sayıda Müslüman, hafızların okuduğu mukabeleleri Kur'an-ı Kerim'den takip ediyor.

Gazi Hüsrev Bey Camii'ndeki bir diğer gelenek ise caminin başimamının her gün cami avlusunda bulunan Gazi Hüsrev Bey'in türbesinde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuması.

Ayrıca Ramazan ayları dışında da her gün öğle namazını müteakip 30 kişinin birer cüz okuyarak indirdikleri hatim de Hazreti Muhammed'e, ashabına ve Gazi Hüsrev Bey'e hediye ediliyor.

Kaynak: AA