'Saraybosna'da İstanbul Ramazanı' binlerce Müslümanı buluşturdu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Saraybosna'da İstanbul Ramazanı" programı, binlerce Müslümanı aynı iftar sofrasında buluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen program, mehter takımının gösterisi ve Bosna Hersekli Sultan Abdülhamid Korosu'nun farklı dillerde okuduğu ilahilerle başladı.

İftar alanını dolduran Saraybosnalılar, seslendirilen ilahi ve Bosna Hersek'in geleneksel halk şarkıları sevdalinkalara eşlik etti.

Program kapsamında hediyeler verilen çocuklar ise Hacivat ve Karagöz animatörleriyle keyifli vakit geçirdi.

Saraybosna Ramazanları Türkiye Ramazanları gibi güzel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İstanbul ve Saraybosna'nın iki kardeş şehir olduğunu söyleyerek, "Saraybosna'yı gezdiğinizde bir Osmanlı şehrini gezmiş gibi oluyorsunuz" dedi.

Kaptaner, Saraybosnalıların dostane olduğunu ve Saraybosna'daki Ramazanların da tıpkı Türkiye'deki Ramazanlar gibi güzel yaşandığını anlattı.

Kaptaner, İBB ve Kültür A.Ş. olarak Saraybosna halkıyla iftar yapmak istediklerini, yaklaşık 2 bin kişiyle çok güzel bir gece geçirdiklerini söyledi.

Gün içinde tarihi Başçarşı'da mehter takımı ile yapılan yürüyüşe Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kaptaner, bir bayram havası gibi sokaklarda Ramazan'ı doyasıya yaşadıklarını vurgulayarak, "İstanbulluları Saraybosna'ya davet ediyorum. Saraybosna'da Ramazan'ı çok güzel yaşayabilirler. Aynı zamanda Saraybosnalıları da İstanbul'a davet ediyorum. İstanbul'da sahurlarıyla camileriyle çok güzel bir Ramazan yaşayabilirler" dedi.

Kaynak: AA