Saraybosna'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Somun

Geçmişi asırlar öncesine dayanan ve kokusuyla Ramazan'da iftarın habercisi olan somun ekmeği, yaklaşık bir asırdır Saraybosnalı Poricanin ailesi tarafından yapılıyor.

Osmanlıların bölgeye gelişiyle bugün Bosna Hersek'e özgü bir çeşit Ramazan pidesi haline gelen somun, özellikle başkent Saraybosna'da iftar sofralarının vazgeçilmezi.

Saraybosna'da, ilk günkü tarifine uygun olarak eski usülle taş fırında somun yapan birkaç fırından biri olan "Poricanin", yapımı basit ama lezzetli geleneksel Ramazan pidesini 95 yıldır aralıksız pişiriyor.

Sadece fırının bulunduğu muhitten değil, şehrin farklı yerlerinden gelen insanlar, dumanı üstündeki somunu almak için tarihi aile fırınının önünde kuyruğa giriyor.

İşin sırrını çocukken öğrendi

74 yaşındaki Mehmed Poricanin, somun yapmanın sırrını henüz çocuk yaşta yanında çalışmaya başladığı amcasından öğrendi. Aynı zamanda ailenin 1923 yılında başlayan somun serüveninin bugünkü en yaşlı temsilcisi.

Mehmed Poricanin, somunun Osmanlı'nın Avrupa seferlerinde ordudaki askerlerin hızlı bir şekilde ekmek yapması ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi.

"Bosna Hersek'e Osmanlı'dan emanet kalan somunun Ramazan sofralarıyla özel bir bağı var."

Somunun Ramazan dışında da bazı zamanlarda tüketildiğini anlatan Poricanin, kabuksuz ve yumuşak olan ekmeğin yapımı için su, un, tuz ve mayaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Normal ekmeğe göre iki kat daha fazla tuz katılan somunun, 500 ila 600 derece sıcaklıkta pişmesi gerekiyor.

Kaynak: AA