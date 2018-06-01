Şanlıurfa'nın tarihi camilerine Ramazan'da ilgi yoğun

''Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı söylenen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

Şehir, inanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkıyor. Şehirde bulunan tarihi camiler ise, Ramazan ayı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Üç semavi dine ev sahipliği yapan şehirde, Ulu Cami başta olmak üzere Fırfırlı Camii, Selahaddin Eyyubi Camii, Halil-ür Rahman Camii ve Hasan Paşa Camii mimarisi ve hikayesiyle ziyaretçileri kendine çekiyor.

Anadolu'nun en eski camileri Şanlıurfa'da

İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa'nın kadim ve insanlık tarihi açısından en eski şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şanlıurfa İslam'dan önce de birçok mabedin şehri olmuştur. Bu mabetler o dönem işlevlerini devam ettirirken camiye çevrilmiş. Özellikle Hazreti Ömer devrinden sonra yeni camiler yapılmış. Anadolu'nun belki de en eski, en kadim camiler Şanlıurfa'da."

Açık, şehirdeki yapılaşmanın camilerin konumuna göre şekillendiğini ve esnafın olduğu yerlerde esnaf camileri, mahalle camileri, selatin (sultan) camileri bulunduğunu şöyle anlattı:

"İslam'dan önce de burada havra, kilise olarak kullanılmış mabetlerimiz, hatta 3 bin, 5 bin yıllık mabetlerimiz bulunuyor. Şanlıurfa'da dünden bugüne mabetlerin serüvenini görebiliriz. Mabedin nasıl değiştiğini, insanlığa nasıl hizmet ettiğini Şanlıurfa'daki camilerde görebiliriz."

Şanlıurfa'da tarihe direnen camiler

Ulu Cami

Ulu Cami, "Kızıl Kilise" olarak adlandırılan ve tarihi belirlenemeyen kilisenin yerine inşa edildi.

Eski yapıya ait avlu duvarları, sütunlar, sütun başlıkları ve çan kulesi ise hala mevcut. Caminin inşa kitabesi bulunmuyor. Bu yüzden kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak, 1170-1175 yıllarında Zengiler tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Cami, payeler üzerine oturan ve her biri çapraz tonozlarla örülü ondört sivri kemerle avluya açılıyor. Caminin harim kısmında bir kuyu yer alıyor.

Halk arasındaki bir inanışa göre Hazreti İsa'nın, Kral Abgar'a, Havarisi Thomas'la gönderdiği mendil bu kuyuya bırakıldı. Bu nedenle caminin içindeki kuyunun suyu, şifalı olarak kabul ediliyor.

Caminin minaresine, Cumhuriyet döneminde saat eklenerek, saat kulesine dönüştürüldü. Minare, aynı zamanda şehrin ilk ve tek saat kulesi görevini de görüyor.

Fırfırlı Cami

Vali Fuat Bey Caddesi'nde bulunan ve kilise olarak inşa edilen Fırfırlı Cami, Oniki Havari Kilisesi olarak da kayıtlara geçti. Osmanlı döneminde yapı üzerinde rüzgar gülü benzeri materyaller olduğundan halk arasında "Fırfırlı Kilise" olarak adlandırıldı.

Hristiyanlık açısından büyük önem taşıyan ve Van bölgesindeki Varak Manastırı'nda bulunan "Varak Haçı", 1092 yılında Urfa'ya getirilerek bu kiliseye konuldu.

Caminin mihrabı üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre, 1956 yılında kiliseden camiye çevrildi. Camiye çevrilirken özel bir isim kullanılmadı.

Şimdi ise camiye, üzerine konulan rüzgar gülünden dolayı Urfa ağzı ile "Fırfırlı Cami" deniyor.

Selahaddin Eyyubi Camii

Selahaddin Eyyubi Camii'nin, 457 yılında Piskopos Nona tarafından yaptırılan Vaftizci Yahya Kilisesi'nin üzerine 19. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin ediliyor. Dönemi ve bölgedeki en büyük kilise olması dolayısıyla katedral olarak da adlandırılıyor.

Yapı, uzun yıllar harap durumda kaldı ve bir dönem elektrik santrali olarak kullanıldı. 28 Mayıs 1993'te onarımı yapılıp, cami olarak ibadete açıldı. Caminin girişi batı yönünde olup, son cemaat yeri de daha önceki kilisenin giriş bölümünden yararlanılarak yapıldı. İbadet mekanı oldukça geniş ölçüde pencerelerle aydınlatıldı.

Yapı üzerindeki pencerelerin kenarlarında kiliseden kalan yarım sütunlar ve birbirlerine dolanmış ejder kabartmaları bulunuyor. İlk kilisenin Selahaddin Eyyubi tarafından, bir dönem cami olarak kullanılmasından dolayı aynı isimle anılıyor.

Halil-ür Rahman Camii

Balıklıgöl'ün yanında yer alan Halil-ür Rahman Camii, "Döşeme Camii" olarak da isimlendiriliyor.

504 tarihinde rahip Urbisyus tarafından Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem adına kilise olarak inşa edildi. Meryem Ana Kilisesi olarak kayıtlara geçen bu kilise, Abbasi Halifesi Memun döneminde camiye dönüştürüldü.

Minaresi, Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni El Melik'ül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından 1211-1212 yıllarında onarıldı. Yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde restore edildi. Evliya Çelebi ise, seyahatnamesinde bu camiden "İbrahim Halil Tekkesi" olarak bahsetti.

Hasan Paşa Camii

Balıklıgöl civarında bulunan cami, 15. yüzyılın ikinci yarısında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından, 14. yüzyılda yapılan Tok Temur Mescidi'ne bitişik olarak inşa edildi.

Hasan Paşa Camii, kitabelere göre, 1574'te Şeyh Abdulkadir oğlu Hacı Yakub tarafından onarıldı. Yapı daha sonra 1575, 1585, 1796, 1859 yıllarında tekrar onarım gördü.

Avlunun kuzeyinde tek şerefeli bir minaresi mevcut. Balıklıgöl'den gelen su ise bu caminin avlusundan geçiyor.

Kaynak: AA