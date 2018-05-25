Şanlıurfalılar Ramazan'da meyan şerbeti ile serinliyor

Şanlıurfa, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden. Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı şehirde Ramazan ayı ile birlikte tüketimi daha da artan meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmez içeceklerinden.

Meyan şerbeti, böbrek ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. İdrar söktürücü özelliği olduğu da bilinen şerbet, bunaltıcı sıcaklarda vatandaşların tercih ettiği en önemli içecekler arasında. Ramazan ayında iftar sofralarında yerini alan meyan şerbeti, serinlemek amacıyla tüketiliyor.

60 yıldır meyan şerbeti satan ve ürününü Türk Patent Enstitüsü'ne tescil ettiren Abdullah Culha'nın müşterileri, iftar öncesi dükkanın önünde kuyruğa giriyor.

Meyan şerbeti ustası Sedat Culha, babasının özel tarifiyle meyan şerbeti ürettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Meyan şerbeti Şanlıurfalıların vazgeçilmez içeceğidir. Bunu küçük büyük herkes içer. Bunun yanında birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Ramazan ayında diğer aylara göre satışlarımız 50 kattan fazla artıyor."

Kaynak: AA