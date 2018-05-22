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Şanlıurfa'da mukabelelere, Ramazan'da yoğun ilgi var

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da asırlardır yaşatılan mukabele geleneği, Ramazan ayında da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

22 Mayıs 2018 Salı 16:17

Şanlıurfada mukabelelere, Ramazanda yoğun ilgi var

İnanç turizminin önemli şehirlerinden Şanlıurfa'da, asırlardır yaşatılan mukabele geleneği Ramazan ayında da devam ediyor.

Hava sıcaklığının giderek etkisini göstermeye başladığı şehirde sabah, öğle ve ikindi namazlarının ardından, camilerde yapılan mukabele geleneğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah, Hasan Paşa ve Rızvaniye camiilerinde mukabeleden dolayı yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar Dergah Camii'nde Ramazan dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif'i de (Hz. Muhammed'in ayak izi) namaz sonrası ziyaret etme imkanı buluyor.

Kaynak: AA

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