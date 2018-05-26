Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için evlere iftar servisi

Şanlıurfa'da her yıl Ramazan ayında, iftar sofralarına ulaşmakta güçlük çeken engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için evlere iftarlık ulaştırılıyor. Hizmet veren birimin adı ise "Evlere İftar Hizmeti."

Ramazan boyunca şehirdeki 500 aileye iftar öncesi dört çeşit sıcak yemek ulaştıran ekip, her gün ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaçlarını belirliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa'da Ramazan ayının coşkulu ve farklı yaşandığını söylüyor.

Belediye olarak her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldıklarını anlatan Demirkol, Ramazan'da da iftar sofrasına ulaşmakta zorlanan vatandaşlara yardım ettiklerini şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz değerleri, bir ölçüde gençlerimize aktarmak, yaşanması mümkün olan geleneklerimizi geleceğe aktarmak, olmayanları da kayıt altına almak amacıyla bize miras bırakılmış bu sofrayı devam ettiriyoruz. Bu soframız Ramazan'da 30 gün boyunca halkımızın emrinde."

"Hz. İbrahim'den gelen bu geleneği yaşıyoruz"

Demirkol, yaklaşık 4 yıl önce başlayan Ramazan programlarının bu yıl artarak devam edeceğini anlattı:

"Her gün hasta yakınlarımızı da düşünerek 2'si hastane bahçelerinde olmak üzere 5 ayrı noktada iftar sofraları açıyoruz. Muhtaç olsun, olmasın iftar ve sahur sofralarımıza tüm halkımız davetlidir. Bizler, Hz. İbrahim'den gelen bu geleneği yaşıyoruz ve yaşatmayı hedefliyoruz."

Bağlarbaşı Mahallesi'nde çocuğuyla yaşayan 50 yaşındaki Fadile Acar, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle dışarıya çıkamadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Yapılan hizmetten çok memnunuz. Ben böbrek ve şeker hastasıyım. Yemek hazırlamakta çok zorlanıyorum. İmkanım da yok."

Kaynak: AA