Sahurda bir bardak süt içmek, vücudun mineral dengesini koruyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan İrkin, özellikle sahurda süt tüketilmesinin son derece faydalı olduğunu, bir bardak sütün, yaz döneminde vücudun sıvı ve mineral açığını kapattığını söyledi.

Ramazan'da vücut sağlığının korumasında sütten yararlanılabileceğini anlatan İrkin, sahurda süt tüketilmesini önerdi:

"Bir bardak inek sütü 116 kaloridir. Süt sıcak yaz aylarında vücudun mineral dengesini koruma ve sıvı ihtiyacını karşılamada yardımcı olabilecek bir içecektir. Bu nedenle özellikle sahurda tüketilmesi son derece faydalıdır. Su içeriği yüksek, protein ve yağ içeriğiyle tokluk hissi verebilecek, laktoz ile enerji sağlayabilecek bir gıda olarak 1-2 bardak tüketilmesiyle beslenmenizin dengede olmasını sağlar."

Kas-iskelet sistemi hastalıklarının önüne geçilebilir

Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesiyle uzayan oruç süresi boyunca, vücudun sıvı, protein ve mineral ihtiyacı artıyor.

İrkin, sütün günlük tüketilmesi halinde obezite ve insülin direncine bağlı metabolik sendrom rahatsızlığı ile diyabetin önüne geçilebileceğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Süt ve süt ürünleri tüketmenin, kas, iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde faydaları gözlenmiştir. Normal ve yüksek yağlı süt tüketimiyle ayrıca D vitamini alınmasının vücuttaki yağ kütlesini azalttığı ve kas kütlesini artırdığıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır."

Kaynak: AA