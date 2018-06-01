Sağlık Bakanlığı'ndan "Ramazan Fırsat Sigarayı At" kampanyası

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin artırılması amacıyla "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlendiği anımsatıldı.

Sigaranın yalnız içenler için değil aynı ortamda bulunanlar için de ölümcül riskler içerdiği vurgulanan açıklamada, sigara dumanına maruz kalmanın sağlığı tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada, bilimsel verilerin kapalı ortamda sigara dumanına maruz kalmanın sigara içmeyen insanlarda da kalp krizi ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Etkinlik 10 gün sürecek

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ve sigara dumanına maruz kalmanın olumsuz etkilerine dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla "Ramazan Fırsat Sigarayı At" kampanyası başlattı.

Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Söz konusu organizasyon 10 gün boyunca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Tütün kullanımının sağlığa zararları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, özellikle çocuk ve gençlerin tütün ürünlerinden korunmasını teşvik etmek amacıyla vatandaşın yoğun olarak toplandığı mahallerde belirlenen alanlarda sağlıklı yaşam araçları ve konu ile ilgili sağlık profesyonelleri eşliğinde tütün kullanımı zararları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor."

Sigara Atık Kutusu

Açıklamaya göre, ilk uygulaması dün başlayan ve 10 gün boyunca devam edecek etkinlik kapsamında, halk sağlığı uzmanlarınca katılımcıların karbonmonoksit cihazıyla karbonmonoksit ölçümleri yapılacak. Katılımcılar ayrıca, dumansız hava sahası logosu baz alınarak tasarlanan "Sigara Atık Kutusu"na mevcut sigara paketlerini atmaları için teşvik edilecek.

Etkinlik süresince katılımcılara, sigaranın zararlarının anlatıldığı ve sigarayı bırakmaları için öneriler sunan broşürler, sağlıklı yaşamı teşvik eden çeşitli hediyeler ve sigaranın ekonomik giderini düşündüren kumbaralar dağıtılacak.

Etkinlik, Ankara'da 19.00-23.00 saatleri arasında Altındağ Hamamönü'nde ve Etimesgut Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA