Ramazan'da zeytinli baklava sofralara lezzet katıyor

Balıkesirli bazı üreticiler de ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle, Antep fıstığı yerine zeytinli baklavaya yöneliyor. Üreticiler, Ramazan Bayramı için Antep fıstıklı baklava yerine zeytinli baklava çıkaracak.

Ayvalık'ın 68 yıllık tatlı imalatçısı Miray Anaz, zeytinli ve zeytinyağlı baklavanın ilçeye özgü bir lezzet olduğunu söylüyor.

Anaz, zeytinli baklavanın denemesini 3 yıl önce yaptıklarını ve bazı nedenlerle üretimini devam ettiremediklerini anlatıyor:

"Son dönemlerde Antep fıstığının fiyatı çok artınca zeytinli baklavaya yöneldik. Şimdi Antep fıstığı kullanmıyoruz. Ceviz, fındık ve zeytin kullanarak baklavalarımızı imal ediyoruz. Önümüzdeki bayramda da özellikle zeytinli baklavaya olan talep dolayısıyla müşterilerimize zeytinyağlı baklavalar sunacağız."

Zeytinli baklava yeniden revaçta

Pastane sahibi Ahmet Tarçın, 1954'ten bu yana tatlıcılık yapıyor. Zeytinli baklavanın ise yeniden revaçta olduğunu söylüyor:

"Antep fıstığının kilosu toptancıda 220 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu durum, baklava imalatında ekonomik anlamda ciddi bir külfeti beraberinde getiriyor. Zeytin ise çok daha ucuz. Zeytinli baklavayı kilosu 30 lira civarında tüketiciye sunacağız. Ramazan Bayramı'na yönelik zeytinli baklavaya olan talebin daha da artacağına inanıyoruz."

Ayvalık'ta öğretmenlik yapan Ayşe Kemer, ilk kez tadına baktığı zeytinli baklavayı çok beğendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Antep fıstıklı baklavayla kıyaslandığında, zeytinli baklava çok daha güzel. Daha hafif ve çok sağlıklı ayrıca diğerlerine göre ucuz. Kesinlikle tercih edilmeli."

Kaynak: AA