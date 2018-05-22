Ramazan'da kefirle metabolizmayı hızlandırın

Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesiyle açlık ve susuzluk süreleri uzuyor. Bu nedenle iftarda ve sahurda dengeli beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, vücudun uzun süre aç kalması nedeniyle kendini korumaya aldığını ve bunun da metabolizmayı yavaşlattığını söylüyor. Metabolizma hızını artırmak için sahurda ve iftarda kefir tüketilmesini öneriyor:

“İftarda ve sahurda kontrollü bir beslenme düzeni oluşturulabilir, yeterli protein alınır ve sonrasında da iftar ile sahur arasındaki ara öğün kuralına dikkat edilirse, metabolizma yavaşlaması olmaz. Sahura başlamadan önce bir bardak kefir ve iftar sonrasında yapılacak olan ara öğünde de kefir ya da yoğurt tüketimi, metabolizma hızını artırır ve kişinin kendisini daha enerjik hissetmesini sağlar.”

Sahurda kavun ve karpuz tüketilebilir

Oruç tutulan sürede sıvı ihtiyacı artıyor. Diyetisyen Altuntaş ise, sahurda normal yiyeceklerin yanı sıra çilek, kavun, karpuz gibi sıvı içeriği yüksek besinlerin porsiyon olarak tüketilmesi gerektiğini anlatıyor:

"Sıvı tüketimi bitki çaylarını da içeriyor. Bunlardan özellikle ıhlamur, rezene, ada çayı, yıldız anason gibi sindirimi kolaylaştırıcı, şişkinlik ve gaz hissini giderici etkiye sahip olanları tercih edilebilir. Ramazan ayında yeterli sıvı alımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta su tüketimidir. Suyu bir anda içmek, yemekle birlikte tüketmek mideyi rahatsız ederek hazımsızlık problemine yol açabilir. Bunu engellemek için sahurda ve iftarda en az üç dört bardak su içmek, sahur ve iftar arasında da kalan sürede yeterli miktarda sıvı tüketmek uygun olur."

Bu süreç içerisinde yalnızca su değil maden sularının da tercih edilebileceğini söyleyen Altuntaş, "Soda tüketimi elektrolit dengesinin korunmasına yardımcı olur" diyor.

"Protein kas kaybını önler"

Altuntaş, sahur ve iftarda protein kaynaklı besinler tüketmenin kas kaybının önlenmesi açısından gerekli olduğunu söylüyor. Protein kaynaklı besinlerin tüketimi ile ilgili de şunları öneriyor:

Sahur kahvaltılık besinlerle yapılmalı. Kişinin kolesterol problemi ya da karaciğer yağlanması yoksa mutlaka bir tam yumurtanın sahurda tüketilmeli.



Protein kaynaklarından peynir de sahur sofralarında tercih edilmeli, ancak peynir seçimi yarım yağlı ya da yağsız peynirlerden yapılmalı.



Ekmek tüketiminde ise tahıllı ekmekler tercih edilmeli.



Sahur ve iftardaki besinlerin yanı sıra saat 22.00 gibi bir porsiyon meyve, süt, yoğurt ya da kefir tercih edilebilir. Eğer bir tatlı tercih edilecekse de haftada sadece bir iki kez sütlü tatlı ya da dondurma tüketilebilir.



Mide gün boyunca çok boş kaldığı ve asitlik düzeyi arttığı için iftarda ilk yapılması gereken mümkünse çorbayla başlanması ve çorbanın yanında su içilmesi. Çorbadan sonra da yeme içmeye bir 10 dakika mola verilmeli.

Kaynak: DHA