Ramazan'da dengeli beslenmenin yolları

Ramazan ayı boyunca öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, iftarda daha fazla yemek yeme eğilimine giriliyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, iftarda yağlı, ağır gıdalar tüketilmesinin kan şekerini hızla yükselttiğini ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olduğunu anlattı. Ayrıca, iftarda aşırıya kaçmamanın, yeterli ve dengeli beslenmenin unutulmamasını da ekledi.

Sezgin, Ramazan süresince iftar ve sahurda dört temel besin grubunu oluşturan "süt ve süt ürünleri", "et-yumurta-kurubaklagiller", "sebze ve meyve" ile "ekmek ve tahıllar"ın dengeli biçimde tüketilmesi gerektiğini belirterek, iftarda ve sahurda beslenmeyle ilgili şunları önerdi:

İftarda hafif bir çorba, ardından sebze yemekleri ve haşlama veya ızgara, bir parça kırmızı veya beyaz et tercihen yenilmeli.



Yavaş yemeye özen göstermeli, ardından eğer tatlı yemek isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli.



Taze veya kuru meyveler, şerbetler yerine taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata gibi içecekler tercih edilmeli.



Sahur yemeğinde yine dengeli bir beslenme biçimini uygulamakta fayda var. Su tüketimi iftardan sahura kadar düzenli olmalı. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan uzak durulmalı.



Ekmek olarak tam buğday unlu, kepekli ya da çavdar ekmeği tercih edilmeli.

Sezgin, diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların doktorlarına danışarak oruç tutmalarında sakınca olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA