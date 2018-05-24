Ramazan'da aşırı sigara tüketimi, kalp krizi riskini artırıyor

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, oruç tutan insanların iftardan sonra aşırı sigara tüketmesinin kalp krizi riski ortaya çıkardığını, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, bulantı, baş dönmesi, midede yanma, asit artışı gibi şikayetleri artırdığını söyledi. Toprak, şöyle konuştu:

"Gün boyu vücutta bir nikotin eksikliği oluyor. Bu eksiklik hissedildiği için insanlar iftarda hemen sigaraya saldırıyor. Bu durum sahura kadara böyle devam ederse çok yoğun bir nikotin bombardımanına neden olur. Bu da vücut için çok zararlı."

Prof. Dr. Toprak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da sigaranın "en büyük bağımlılık yapan sağlık sorunu" olarak ilan edildiğini vurguladı.

Ramazan ayı sigarayı bırakmak için bir fırsat

Toprak, Ramazan ayının sigara bırakmak için önemli bir motivasyon kaynağı olabileceğini, gün boyu yeme içmeden uzak kalmışken, hekim desteği ile sigaranın daha kolay ve uzun vadeli bırakılabileceğini de belirterek, şunları söyledi:

"Sigarayı bırakmak için Ramazan ayını fırsat olarak değerlendirebilir insanlar. Öncelikle şunu düşünmemiz lazım, bu ay hastalarımıza manevi bir destek oluyor. Bir hekim desteği ile de daha kolay ve uzun vadeli bırakılabilir."

"Dünyada her yıl 4 milyon kişi hayatını kaybediyor"

Namık Kemal Üniversitesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde insanlara hizmet verdiklerini söyleyen Toprak, sigaranın yüzlerce, binlerce insanın ölümüne neden olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yılda 100 bin kişi, dünyada da yaklaşık 4 milyon kişi her yıl sigaradan hayatını kaybediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Sigara içen 9 kişi, sigara içmeyen pasif bir içicinin ölümüne neden olabiliyor. Bize gelen bazı hastalar 'evde, çocuklarımın yanında içmiyorum' diyor ama insanlara karbonmonoksit ölçümü yaptığımızda nefeslerinde karbonmonoksit olduğunu görüyoruz. Mesele sevdiğimiz insanların yanında içip içmemek değil, dışarıda içip gelince de onlara zarar verebiliyoruz. Sigara içemeyenler de sigaradan etkilendikleri sürece, sigara içenler gibi hasta olma riski taşıyor."

Kaynak: AA