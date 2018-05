Ramazan sofralarında güveçten çıkan lezzet: Calla

Karaman'da güveçte hazırlanıp mahalle fırınlarında 4 saat pişirilen "calla", Ramazan ayında sofralarda yerini alıyor.

Her mahallesinde en az 7-8 etli ekmek fırını bulunan Karaman'da fırıncılar, yaptıkları lezzetli pidelerin yanında vatandaşlara pişirme hizmeti de veriyor.

Şehirde Ramazan ayının gelmesiyle etli ekmek fırınları ve kasaplarda yoğunluk yaşanıyor. Bugünlerde ise en çok, et ve sebzenin güveçte odun ateşinde pişirilmesiyle ortaya çıkan lezzet olan "calla" pişiriliyor.

Her fırıncı ve kasap, calla hazırlamasını biliyor

Eski Karaman İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, aynı zamanda yöreye has yemekler üzerine araştırmaları bulunan Halil İbrahim İncekara, Karaman'ın tarihi ve kültürünün yanı sıra yemekleriyle de ünlü bir il olduğunu söyledi.

İncekara, şehirde çorbadan böreğe, sıcak yemeklerden tatlıya kadar 250'den fazla yemek çeşidi olduğunu anlattı:

"Bu yemeklerden en önemlisi de calladır. Calla, güveç de denilen toprak tencerede yapılan yöreye has bir yemeğimizdir. Et, sebze ve odun ateşinin birleşmesiyle ortaya çıkan eşsiz bir lezzettir. Şehirde her fırıncı ve kasap, calla hazırlamasını bilir. Fırınlar ve kasaplarda kişi sayısına göre toprak tencereler bulunur."

Hava almadan 4 saat pişiyor

İncekara, calla yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları ve calla yapımını şöyle anlatıyor:

Calla yapımı için öncelikle bir toprak tencere gerekiyor. Kişi sayısına göre calla kabı değişebiliyor. İlk önce koyun veya kuzu iç yağından alıp calla tenceresinin tabanına seriliyor.



Kaburga veya kuzu etinden iri kuşbaşı şeklinde doğranan et, calla tenceresinin yarısına kadar dolduruluyor.



Patlıcan, yeşil biber ve sarımsak doğranıyor. Patlıcanların çok küçük doğranmaması gerekiyor. Ardından bunlar bir tepside karıştırılıp etin üstüne koyuluyor.



Son olarak küp şeklinde doğranan domatesler yemeğin üzerine ekleniyor.



Ardından biraz tereyağ ekleyip ve tencerenin kapağı kapatılıyor ve yemek fırına veriliyor. Tencere, fırının 'koltuk' denilen yerine konuluyor. Burada yaklaşık 4 saat yavaş yavaş, hava almadan sebzenin kendi suyuyla pişiyor.



Aynı zamanda calla mutlaka tırnaklı pide ile yeniyor. Dilimlenmiş soğan, domates, içecek olarak da ayranla servis ediliyor.

"Esnaf toplanır, calla yaptırır"

İncekara, özellikle Ramazan ayında "calla"ya olan ilginin arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Kalabalık ev toplantılarında, Ramazan'da misafirlere etli ekmek ve calla ikram etmek neredeyse adet haline gelmiştir. Etli ekmek çabuk soğur. Fırınlarda herkes tam iftar saatinde etli ekmeğinin hazır olmasını istediği için gecikmeler yaşanabilir. Callada böyle bir sorun yok. İftara yakın tencereni fırından alıp evine götürebilirsin. Bir saat dursa bile soğumaz. İş yerini iftar saatinde kapatamayan esnaf toplanır, calla yaptırır."

