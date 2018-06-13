Ramazan Bayramı'nda düzenli ve dengeli beslenmeye dikkat

Uzmanlar, Ramazan Bayramı'nda beslenme düzenine dikkat edilmemesinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Seda Sancak, Ramazan boyunca beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçişte bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli ve dengeli beslenmenin, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazları arasında yer aldığını anlatan Sancak, şöyle konuştu:

"Ramazan boyunca oruç tutmak beslenme düzenini değiştiriyor. Günlük öğün sayısı azaldığından, bayramın gelmesiyle normal beslenme düzenlerine geçen bireyler bir anda fazla yemek yeme eğiliminde bulunabilir. Orucun uzun saatler sürmesi sonucu metabolizma yavaşlar ve vücudumuz bu sisteme alışır. Bu nedenle bayramla, metabolizmada düzensizlik ve beraberinde sağlık sorunları baş göstermeye başlayabilir. Bir aylık oruç süresinin ardından tüketilen aşırı yemekler, ağır hamur işleri ve şerbetli tatlılar sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayramda yeme disiplinini olabildiğince korumak çok önemlidir."

Ziyaretlerde ikramlık konusunda ısrarcı davranılabildiğini ancak bu durumda en uygun seçimin yapılmasının önemli olduğuna dile getiren Sancak, "Ramazan Bayramı'nda sağlığımızdan olmak istemiyorsak, ölçülü beslenmeyi öğrenmeliyiz. Vatandaşların bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

"Tek seferde fazla ve hızlı yemek yenmemeli"

Doç. Dr. Seda Sancak, bayram ve sonrasında sağlıklı beslenme için öneriler yaptı.

"Sofranın başına oturup tek seferde çok fazla ve hızlı yemek yenmemeli. Oruçta ikiye inen öğün sayısını yavaş yavaş 3 ana ve 3 ara öğüne çıkartmak gerekir. Oruçluyken yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için ara öğün alışkanlığı çok önemli. Bayram sabahı güne, hafif bir kahvaltıyla başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalı. Tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır."

Bayramda da su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Sancak, ayrıca ayran, komposto gibi içeceklerin de yemeklerin yanında tercih edilmesini önerdi.

Sancak, şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastalarıyla kronik hastaların, sürdürdükleri diyete bayram boyunca özen göstermelerinin önemli olduğunu vurguladı.

"Unutulmamalıdır ki her gün düzenli yapılan fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Oruç etkisiyle yavaşlayan metabolizma kilo almaya neden oluyor, bu yüzden beslenmenin yanında fiziksel aktivite de büyük önem taşıyor. Metabolizmayı hızlandırmak için spor yapmak, merdiven kullanmak, bisiklete binmek, en azından yemeklerden sonra yürüyüş yapmak faydalı olabilir."

Oruç ile rutin beslenme arasında adaptasyon dönemi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu ise, Ramazan ayında vücutta birtakım değişiklikler olabildiğini, sahur ile iftar arasındaki zamanın oldukça uzun olması nedeniyle, vücudun metabolizma hızının yavaşladığını söyledi.

Ayrıca yemek yeme zamanının da büyük değişkenlikler gösterdiğini anlatan Aydoğdu, Ramazan'dan sonra rutin yaşantısına dönenlerin yemek saatlerinin değişeceğinden de bahsetti.

"Aslında Ramazan Bayramı, oruç ile rutin beslenme arasında olan önemli bir adaptasyon dönemi olmalıdır. Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi Ramazan Bayramı'nda da güne dengeli bir kahvaltı ile başlamak gereklidir. Kahvaltıda sucuk, pastırma, sosis gibi gıdaların yerine zeytin, peynir, yumurta, domates, salatalık, yeşil biber gibi gıdaları tüketmeliyiz. 2 dilim kadar siyah ekmek grubundan bir ekmek tercih etmeliyiz."

"Bayramda kontrolü elden bırakmayın"

Aydoğan Aydoğdu, "30 gün oruç tuttum, bayram boyunca mükafat olarak isteğimizi yiyebiliriz düşüncesi, doğru bir düşünce değildir. Ziyaretlerde bolca şeker, çikolata ve tatlı ikram edilmektedir. Bugün artık şeker tüketiminin ne kadar zararlı olduğu net olarak bilinmektedir. Mümkün olduğunca misafir şekerini hiç tüketmemek, çikolatayı ise kontrollü yemek gereklidir" dedi.

Bu tip gıdalar yerine fındık, badem, ceviz gibi faydalı çerezlerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Aydoğdu, mümkün olduğunca şerbetli tatlı tüketilmemesini önererek, sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Aydoğdu, ziyaretlerde börek ve sarma gibi gıdaların da ikram edildiğini ancak bunların da hem kilo aldırdığını hem de diyabete yatkınlık oluşturduğunu anlatarak, bayramda çay ve kahve tüketimine karşı da uyardı.

Günde 2 fincandan daha fazla kahve tüketilmemesi gerektiğini belirten Aydoğdu, çay ve meyve suları konusunda da temkinli olunmasını önerdi.

Kaynak: AA