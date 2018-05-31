Ramazan ayında şişkinliğe karşı probiyotik

Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı, kabızlık ve şişkinlik gibi olumsuzluklar yaşanabiliyor. Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) Yönetim Kurulu Üyesi Diyetisyen Elvan Odabaşı, Ramazan'da sindirim sisteminde farklılık yaşandığını ve dost bakteriler olarak bilinen probiyotiklerin her gün düzenli olarak alınması gerektiğini söyledi.

Sindirim sistemine destek oluyor

Ramazan süresince özellikle geç saatlerde yenilen ve uzun süreli açlığın üzerine hızlı tüketilen öğünler, bağırsakların işleyişinde değişikliğe yol açıyor. Bu da kabızlık, şişkinlik gibi şikayetleri ortaya çıkarıyor.

Odabaşı, düzenli çalışan bir sindirim sisteminin hem ruhsal hem de fiziksel sağlık için oldukça önemli olduğunu anlattı:

"Sindirim sistemimizin konforunu artırmak, iştah yönetimine destek olmak, karaciğerin yükünü azaltmak, kan şekerini dengede tutmak ve ruhsal anlamda süreci daha huzurlu geçirmek için dost bakteriler içeren probiyoktikleri öneriyoruz."

"Bağırsaktaki epitel yüzeye yapışması şart"

Odabaşı, probiyotiklerin özellikle bağırsakların enfeksiyona karşı korunmasında, bağışıklık sisteminin uyarılmasında, iltihaplı hastalıkların önlenmesinde ve savunma sisteminde görevli kimi maddelerin yapımının artmasında da etkili olduğunu söyledi.

Odabaşı, bir mikroorganizmanın probiyotik olarak kullanılabilmesi için bağırsaktaki epitel yüzeye yapışmasının şart olduğunu vurgulayarak, probiyotiklerle ilgili şu bilgileri verdi:

Probiyotikler sindirim sisteminde doğal olarak bulunan dost bakteriler. Düzensiz beslenme, stres, yaşam koşulları gibi sebeplerden etkileniyorlar. Bu nedenle dışarıdan takviye edilmesi, sindirimin düzenlenmesi ve bağışıklığın desteklenmesi için önem taşıyor.



Probiyotikler, bağırsak duvarında bulunan boşluklara yerleşerek buraya hastalık yapıcı bakterilerin yerleşmesini engelliyor. Asit ortam oluşturarak bazı mayaların çoğalmalarına engel oluyor.



Salgıladıkları bazı enzimler aracılığıyla östrojen seviyesini düzenliyor, hastalık yapıcı bakterilerin ürettikleri toksin düzeyini azaltıyor.



Kansere neden olan maddelerin zararlarını azaltıyor, serotonin maddesinin salımına yardım ediyor ve kolesterol seviyesinin dengede tutulmasına yardımcı oluyor.



Antibiyotik kullanımında ve sonrasında düzenli olarak kullanılan probiyotikler bozulan bağırsak mikroflorasının yerine getirilmesinde fayda sağlıyor.

Odabaşı, probiyotiklerin günde bir kez sabah veya akşam yemekle beraber ya da yemekten sonra gıda, su, süt ya da yoğurtla karıştırılarak kullanılabileceğini ve Ramazan sonrasında da düzenli olarak alınmasını öneriyor.

Kaynak: AA