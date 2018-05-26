Ramazan ayında en çok tercih edilen meyve: Karpuz

Ramazan ayının bu yıl daha sıcak geçmesi nedeniyle sulu bir meyve olan karpuza talep arttı. Karpuz, bu dönemde en çok tercih edilen meyve oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Sezgin, bu yıl kış aylarının sıcak gitmesi nedeniyle Adana karpuzunda erken hasat yapıldığını söyledi.

Sezgin, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bu yıl karpuza yönelik talebin fazla olduğunu ve Ramazan ayıyla birlikte bu talepte daha da artış yaşandığını anlattı:

"Sıcak havada karpuz her zaman bire üç satılır. Karpuz, özellikle sahurda geleneksel gıdaların dışında gibi görünse de sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor. Talep artışı hava sıcaklığı kaynaklı olduğu için yaz dönemlerinde bu artış daha da yükselir. Tarla karpuzunun da çıkmasıyla fiyatta daha da düşüş yaşanır."

Ramazan'da en çok satılan meyve

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz ise, karpuz fiyatı önceki yıla göre bir miktar yüksek olsa da ürün kalitesinin bu yıl daha iyi olduğunu söyledi. Gündüz, karpuzun lezzetinin artmasının sebebini 'üreticinin kabak aşısından uzaklaşması' olarak yorumladı.

Gündüz, "Ramazan'da en çok sattığımız meyve karpuz. Şu anda meyveler arasında talebi en yüksek olan ürün. Satışları, geçen yılın üzerinde. Karpuza talebin çok olması, diğer meyveleri de çok etkiledi. Örneğin papaz eriğin dalında toplama fiyatı 2 liraya düştü. Diğer meyve ve sebze fiyatları da çok düştü" dedi.

Hava soğudukça yeşillik satışı artar

Gündüz, geçen yıl Ramazan'da havaların daha serin olduğunu, bu nedenle karpuz talebinin de düşük olduğunu söyledi ve hava sıcaklığına göre karpuz satışının değiştiğini şöyle anlattı:

"Bu Ramazan'da havalar daha sıcak. Karpuzun satışı havanın ısısına yüksek oranda bağlı. Hava sıcaksa satışı üç katı atar, kötüyse düşer. Yağmurlu havada da kıvırcık gibi yeşillik satışı artar, hava ısındıkça yeşilliğin yerini domates alır. Hava, insanların gıda talebini çok etkiliyor."

Kaynak: AA