Polis ekiplerinden otoyolda bayram şekeri ikramı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Aydın-İzmir otoyolunda denetimlerini artırdı.

Ekipler, otoyolun Aydın gişeleri girişinde sürücüleri durdurup, hem broşürle bilgilendirme yaptı hem de bayram şekeri ikram etti.

Araçlarının evrakının kontrol edileceğini sanan sürücüler, bayram şekeri ikram edilince şaşırdı.

Bayramda günde ortalama 92 ekip 200 personel görevde

Sürücülerden Armağan Adanar, farkında olmadan trafikte bir hata yaptığı için durdurulduğunu düşündüğünü söyledi.

"Bazen farkında olmadan kavşaklara hızlı girebiliyoruz. Acaba ondan dolayı mı durduruldum diye düşündüm. Fakat böyle karşılamayı görünce şaşırdım. Çok tatlı bir uygulama olmuş."

Necmettin Sarı ise, kendi hayatları için yapılan bu uygulamaları son derece yerinde bulduğunu anlatarak, polislerin güler yüzlü davranmasından dolayı da ayrıca mutlu olduklarından bahsetti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyüpoğlu, şehrin birçok turizm bölgesine geçiş güzergahı üzerinde bulunmasından dolayı özellikle bayram öncesi trafik yoğunluğunun arttığını vurguladı.

Ayrıca Eyüpoğlu, kazalara sebebiyet vermemek adına bölge trafiğin sorumluluk alanı içerisinde her 20 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde denetim yaptıklarını söyledi.

"Bürolarda çalışan ekiplerimizde bayram nedeniyle takviye olarak görevlendirdik. Bayram süresince günde ortalama 92 ekip 200 personelle görev yapıyoruz."

Kaynak: AA