Osmanlı Devleti'nin kurucularına Ramazan'da yoğun ilgi

Bursa'nın Tophane semtinde, şehrin önemli yapılarından olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinde, Ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa surlarını içine alan ve Osmangazi ilçesinde yer alan türbeler, şehrin önemli tarihi yapıları arasında.

Ramazan ayında çok sayıda ziyaretçi ağırlayan türbeleri geçen yıl 1 milyon 109 bin, bu yılın ilk dört ayında ise 266 bin kişi ziyaret etti.

"Gümüşlü Kümbet"

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi Söğüt’te vefat ettiği zaman, babası Ertuğrul Gazi’nin türbesine gömüldü. Daha sonra Bursa'nın Türklerin eline geçmesiyle Osman Gazi'nin naaşı Gümüşlü Kümbet'e getirildi.

1801'deki yangında ve 1855 depreminde büyük hasar gören türbe, 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yeniden yaptırıldı.

Sekizgen planlı olan, üzeri kubbeyle örtülü türbenin ortasındaki ahşap sanduka Osman Gazi'ye ait. Etrafı sedef kakmalı, pirinç parmaklıklarla çevrili sandukanın üzeri sırma işlemeli kadifeyle örtülü. Türbede 17 sanduka arasında Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey, Orhan Bey'in eşi Asporça Hatun ve oğlu İbrahim Bey, I. Murad'ın oğlu Savcı Bey'e ait sandukalar bulunuyor.

Değişik tarihlerde bakım ve onarım gören türbe, 2014 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" Dünya Miras alanının bileşenleri arasında yer aldı.

Orhan Gazi Türbesi

1326 yılında Bursa'yı fetheden Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin (1281-1362) mezarının bulunduğu türbe, 11. yüzyılda bu alanda mevcut olduğu bilinen Saint Elias (Aya Elia) Manastırı'nda bulunan kilisenin yerine yapıldı.

Türbenin zemininde günümüzde de izleri görülen Bizans döneminden kalma mozaikler kilisenin varlığını kanıtlar nitelikte.

Kare planlı olan türbe 4 sütun üzerine oturan küçük bir kubbe ile örtülü olup içinde 21 sanduka bulunuyor. Türbenin ortasında yer alan Orhan Gazi'nin sandukasının üstünde, kadife kumaş üzerine gümüş simle işlenmiş örtü yer alıyor. Türbede ayrıca Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, Cem Sultan'ın oğlu Abdullah ve II. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'a ait sandukalar da bulunuyor.

"Tarihi başlatan kişilerin türbeleri..."

Kocaeli'den Bursa gezmeye gelen ve Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerini ziyaret eden Uğur Aslanalp, bölgenin çok tarihi bir yer olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Burası tarih kokuyor, ziyaret edince onu hissedebiliyorsunuz. Osmanlı tarihi çok uzun ve şanlı bir tarih. Tarihin başladığı yeri görmek ve tarihi başlatan kişilerin türbelerini ziyaret etmek güzel bir duygu. Padişahların türbelerini görmek çok güzel. Osman Gazi yüzyıllarca üç kıtaya hükmetmiş imparatorluğun kurucusu. Türbesinin böyle korunması ve sahip çıkılması güzel."

Kaynak: AA