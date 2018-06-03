Oruç tutanlara öğle saatlerinde "şekerleme" tavsiyesi

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Hikmet Fırat, Ramazan ayı boyunca gece sahura kalktıkları halde işe erken başlayanların, yetersiz uyku süresiyle günü geçirdiklerini belirtti.

Fırat, ortalama 16 saat süren susuzluk ve açlığın etkisiyle daha fazla uykuya meyil ve yorgunluk yaşanabileceğini, bunun da performansta bozulmaya neden olabileceğini söyledi.

Ramazan ayının bir bölümünün yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle bunlara bir de yaz sıcaklarının ekleneceğini ifade eden Fırat, şu bilgileri paylaştı:

"Bu ay günler uzun, geceler ise kısa olmakta. Sahurdan iftara kadar olan süre yaklaşık 16 saat ve bu süre içinde aç ve özellikle susuz kalmak, sağlığı bozuk, kronik hastalığı olan kişilerde hayati önem arz etmektedir. Bu durum özellikle diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerde çok daha belirgin olur. Dikkat gerektiren işlerde çalışan işçi, şoför, pilot gibi mesleklerde olası iş kazalarının nedenleri araştırıldığında, uyku bozukluklarının ve ek hastalıkların rolü olduğu görülmüştür."

"Sağlıklı bir kişi 6-8 saat uyumalı"

Gece sahur vaktine kadar uykuda geçen sürenin oldukça az olduğunu vurgulayan Fırat, "Sağlıklı bir kişinin kesintisiz 6-8 saat uyku süresine ihtiyacı olduğunu düşünürsek, bu durumun Ramazan ayı boyunca mümkün olmayacağını görebiliriz. Sabah işe erken gitmesi gerekmeyen kişiler, bu durumu sahur sonrasında yatıp sabah geç saatlerde uyanarak telafi edebilirler ancak işe erken başlayanlar eksik uyku ile güne başlamaktalar" dedi.

Hikmet Fırat, kesintili uyku sürecinden dolayı özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde gün içinde yorgunluk, dikkatsizlik olabileceğine dikkat çekti.

"Bu durumda uykunun başlamasını tetikleyen melatonin hormonunun en fazla salındığı öğle saatlerinde 'şekerleme' dediğimiz kısa süreli uyku uyunması büyük önem kazanmakta. Bu sürenin ise 20-40 dakikayı aşmaması da önemli. İdeal olan rutin uyku alışkanlığının devamıdır. En azından toplam uyku süresini yakalamak adına, her zamankinden erken yatmak da kısmi çözüm olabilir."

Fırat, uyku hijyeni açısından kesintisiz uyku ne kadar uzun olursa, vücudun dinlenmesinin de o kadar düzgün olacağını ifade etti, "Bu nedenle dayanılabildiği kadar uyanık kalıp, sahurlukları yedikten sonra kısmen de olsa kesintisiz uyuyup işe gitmek, uyku hijyeni açısından daha uygun olabilir" dedi.

Kaynak: AA