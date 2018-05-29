Ordu'nun yaylalarında Ramazan

Merada otlayan koyunlar, dağların tepesindeki kar, orman gülleri, çiçekler, sürü göçü...

Ordu'da hava sıcaklığının artmasıyla, hayvanlarını otlatmak için 1500 ile 2 bin 500 rakımlı yaylalara akın eden yaylacılar, Ramazan ayını serin ve doğayla iç içe ortamda geçiriyor.

26 yaylası olan Ordu'da en çok gidilen yaylalar ise, 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası ile 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası.

Yaylalarda sadece besiciler değil, memleketi Ordu'yu ziyarete gelenler de serin havanın tadını çıkarıyor.

Besiciler, yaylalarda hayvanları otlatırken, ev kadınları da yöresel yemekler hazırlıyor ve daha sonra hep birlikte komşularıyla iftar yapıyorlar.

"Yayla insana huzur veriyor"

İstanbul’dan eşiyle birlikte Çambaşı Yaylası'na gelen Murat Güzel, yaylada oruç tutmanın daha güzel olduğunu anlattı:

“Hem oruç tutmak hem de bayramı burada geçirmek için İstanbul’dan buraya geldik. Yaylada manzara güzel, hava serin. Orucumuzu rahat tutuyoruz. Komşularımızla birlikte iftarımızı yapıyoruz, güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Yayla insana huzur veriyor, Ramazan'da ise başka güzel."

Kaynak: DHA

Yayladaki camilerde cemaatle birlikte saf tutup teravih namazı da kılan yaylacılar, sahur vaktini ine komşularıyla değerlendiriyor. Merada otlayan koyunlar, dağların tepesindeki kar, orman gülleri, çiçekler, sürü göçü de yaylada kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yayladaki camilerde cemaatle birlikte saf tutup teravih namazı da kılan yaylacılar, sahur vaktini ine komşularıyla değerlendiriyor. Merada otlayan koyunlar, dağların tepesindeki kar, orman gülleri, çiçekler, sürü göçü de yaylada kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yayladaki camilerde cemaatle birlikte saf tutup teravih namazı da kılan yaylacılar, sahur vaktini ine komşularıyla değerlendiriyor. Merada otlayan koyunlar, dağların tepesindeki kar, orman gülleri, çiçekler, sürü göçü de yaylada kartpostallık görüntüler oluşturuyor.