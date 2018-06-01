Öğrenciler, "Sevap Kutusu" ile ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Ramazan'da yoksulları sevindirmek için bir projeyi hayata geçirdi. Öğrenciler, "Sevap Kutusu" adlı projeyle toplanan gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri çeşitli gıdaları okula yerleştirilen 20 kutuda biriktirdi. Kutular, Ramazan ayında ilçe merkezi ve yakın köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Hafik Atatürk Ortaokulu Müdürü Yüksel Ünal, öğrencilerin özel isteği üzerine projeyi başlattıklarını söyledi. Projede, ihtiyaç sahipleri Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit ediliyor.

Öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin hallerini anlamayı, onlarla Ramazan sevincini ve mutluluğunu yaşamayı istedikleri için böyle bir proje yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA