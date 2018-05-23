Öğrenciler, atıklardan elde ettikleri gelirle Ramazan kolisi dağıttılar

Malatya Darende'de Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi tarafından "Atıklarım Değerleniyor" adıyla bir proje gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin atıklardan yaptığı dekoratif ürünlerin satışından elde edilen gelirle Ramazan kolisi hazırlandı. Koliler ihtiyaç sahibi 30 aileye dağıtıldı.

Duyarlı bir nesil yetiştirmek istiyorlar

Kimya Öğretmeni Meltem Esen Bulut, atıkları nasıl değerlendirebileceklerini düşünürken, öğrencilerinin böyle bir fikri ortaya koyduğundan bahsetti.

Okulun İngilizce Öğretmeni Zeynep Asya Çağlayan ise temiz bir dünya, bilinçli ve duyarlı bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projenin bir yardım kampanyasına dönüşmesinin öğrenciler için yararlı olduğunu, öğrencilerin çevreye ve insanlara karşı duyarlılığının arttığını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz artık kendi çevrelerine kör bakmayacaklar ve insanlara yardım etmenin verdiği hazzı tattıkları için ömür boyu bu ihtiyacı hissedecekler. Biz de projenin böyle güzel bir etkinlikle bitmesinden dolayı çok mutluyuz."

Geri dönüşüm kermesinden elde edilen gelirle hazırlanan Ramazan kolileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kaynak: AA