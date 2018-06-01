Nijerya'nın mülteci kamplarında Ramazan bereketi

Nijerya'da mülteci kamplarında yaşayanlar, tüm olumsuzluklara rağmen gelen yardımlar sayesinde Ramazan ayını rahat geçiriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan çatışmalardan kaçarak başkent Abuja'daki mülteci kamplarına yerleşen yüz binlerce Nijeryalı, Ramazan ayında gelen yardım ve ilgiden oldukça memnun.

Terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 milyondan fazla insan, evlerini terk ederek ülkenin başta Borno, Adamawa ve Yobe eyaletleri olmak üzere 13 eyaletinde bulunan 207 mülteci kampında yaşam mücadelesi veriyor.

Abuja'da 31 farklı bölgede kurulan kamplarda ise yaklaşık 3 binden fazla mülteci yaşıyor.

Hükümet ve sivil toplum kuruluşları, kampta kalanlara gıda, giyecek, barınak, sağlık ve eğitim imkanları için yardım ediyor.

"Ramazan ayı bayram gibi geçiyor"

Borno eyaletinde Boko Haram örgütünün saldırılarından kaçarak Abuja'daki kampa yerleşen Ayşe Adamu, Ramazan'da yardımların artması nedeniyle daha mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyorum. Saldırılar nedeniyle evimizi terk ettik ve zorlu bir yolculuğun ardından bu kampa yerleştik. Bize yardım getirenlerin hepsinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde Ramazan ayı bayram gibi geçiyor."

Adamu, mülteci kampındaki zorluklardan bahsederek, yardımlar sayesinde en azından çadır kurabildiklerini ancak yağmur ve fırtına nedeniyle çadırların devamlı yıkıldığını anlattı.

Adamu'nun en büyük dileği ise gelecek Ramazan'ı evinde geçirmek.

Mülteciler Ramazan ayında rahat nefes alıyor

Abuja'da bulunan kamp koordinatörü İdris İbrahim-Halilu, Ramazan ayında sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok yerden yardım geldiğini ve bu ayda insanların bir süreliğine de olsa rahat nefes aldıklarını söyledi.

Kamplardaki başlıca sorunlar, gıda ve eğitim. İbrahim-Halilu, kamplarda genelde kadın, çocuk ve yaşlıların barındığını, onların da çalışıp para kazanamadığı için açlıkla karşı karşıya kaldığını şöyle anlattı:

"Burada kolera, sıtma gibi bulaşıcı çocuk hastalıklarına oldukça sık rastlanıyor. Kampalardaki çocukların yüzde 80'i okula gidemiyor. Kalan 20 ise birkaç sivil toplum kuruluşu yardımıyla öyle böyle okuyorlar. Burada okul kurmuştuk, ders vermek için dışardan gönüllü öğretmenler geliyordu ama zamanla yol paralarından dolayı gelmeyi bıraktılar ve şu an sınıflar bomboş."

Kaynak: AA