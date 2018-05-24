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New York'ta göçmenlere destek için sokak iftarı

New York'ta Müslümanlar, göçmen toplumlara destek amaçlı düzenlenen sokak iftarında bir araya geldi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:11

New York'ta yaşayan Müslümanlar, Manhattan Foley Meydanı'nda New York Göçmen Koalisyonu ve bazı göçmen derneklerinin organize ettiği sokak iftarında bir araya geldi.

Göçmen toplumlara destek vermek amaçlı iftar programı için toplanan Müslümanlar, Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik yasaklarını da protesto etti.

Ellerinde "Göçmenleri korumaya söz veriyorum" yazılı dövizler taşıyan grup, iftarlarını meydanda yaptı.

El ele tutuşarak meydanda halka oluşturan katılımcılar, akşam namazlarını kıldıktan sonra dağıldı. 

Kaynak: AA

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