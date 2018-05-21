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Muz çorbası, Endonezya'da Müslümanların sofralarına lezzet katıyor

Endonezya'da Müslümanlar, oruçlarını muz çorbasıyla açıyor. Ağır yemekler yerine tercih edilen çorbanın, gün içinde düşen kan şekerini düzenlediği düşünülüyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:46

Muz çorbası, Endonezyada Müslümanların sofralarına lezzet katıyor

Endonezya'da Müslümanlar, Ramazan ayında oruçlarını lokantalarda hazırlanan, cami önlerinde kurulan tezgahlarda satılan muz çorbasıyla açıyor.

Muz çorbası yerel dilde ‘’kolak pisang’’ olarak adlandırılıyor.

İftara kısa süre kala cami önlerinde kurulan muz çorbası tezgahları yoğun ilgi görüyor.

Lokantalar, Ramazan ayı boyunca başlangıç olarak müşterilere ücretsiz muz çorbası sunuyor. Orucu ağır yemekler yerine muz çorbasıyla açmanın, gün içinde düşen kan şekeri ve halsizliğe iyi geldiğine inanılıyor.

Muz çorbası, palmiye şekeri, hindistan cevizi sütü, pandan yaprağı ve muzla hazırlanıyor.

Tezgahında muz çorbası satan Ibu Atika, "Çorbayı yaparken buharda pişirilen muza tuz ve vanilyanın yanı sıra isteğe göre esmer şeker ve tatlı patates de eklenebilir. Ramazan ayına has olan muz çorbasını, diğer zamanlarda satan pek olmuyor ama Ramazan'da her yerde bulmak mümkün" dedi.

Endonezyalı Müslümanlar oruçlarını hafif gıdalarla açıp, yemeklerini akşam veya teravih namazlarından sonra ikiye bölerek yemeyi tercih ediyor.

Kaynak: AA

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