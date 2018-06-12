Musul'da Ramazan Bayramı heyecanı

Irak'ta Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildikten sonra Eylül 2017'de kurtarılan Musul şehrinde, savaşın neden olduğu yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehirde savaşın yol açtığı yıkımın etkileri devam etse de, binlerce insan kamplarda yaşamak yerine evlerine dönüyor.

Ramazan Bayramı heyecanının yaşandığı Musul'daki çarşı ve pazarlarda da hareketlilik var. Musullular bayram alışverişi için, yıkılmış binalar ve enkaza dönmüş araçların olduğu cadde ve sokaklardan geçerek pazar yerine akın ediyor.

Çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı Reşidiye Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı için ihtiyaçlarını semt pazarından karşılıyor.

"İnsanlar artık güvenli bir şekilde dışarı çıkıyor"

Pazar esnafından Fırıncı Mahmud Fadıl, "Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle işler artmaya başladı. İnsanlar pazara gelip birçok şey satın alıyor. İşler artık rayına girmeye başladı" dedi.

Musul'da 20 yıldır esnaflık yaptığını anlatan Kahtan Adnan Hasan ise, terör örgütü DEAŞ'ın şehri işgali sırasında evine isabet eden bomba nedeniyle karısı ve beş çocuğunu kaybettiğini söyledi. DEAŞ sonrası Musulluların daha iyi hayat şartlarına sahip olduğunu vurgulayan Hasan, insanların artık güvenli bir şekilde dışarı çıktıklarını, çarşı ve pazara gittiklerini anlattı.

Musul'da Dicle Nehri'nde tuttuğu balıkları pazardaki tezgahta satarak geçimini sağlayan Ahmed Hamid Cemil de, balıkçılık yaparak üç çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışıyor.

DEAŞ'ın Musul'dan temizlenmesinin ardından şehirde yaşayan insanların yavaş yavaş toparlanmaya başladığından bahseden Cemil, şöyle konuştu:

"Ramazan dolayısıyla pazar hareketli, şehrimizde hayat yeniden başladı. İnsanlar evlerini yapıyor, günlük rızıklarını kazanmak için çalışıyor. Bazı sıkıntılar da yok değil, işsizlik, parasızlık ve bazı hizmetlerin eksikliği gibi. Bu konuda hükumetten beklentilerimiz var. Daha çok hizmet istiyoruz, iş imkanları oluşturulmalı, maaşlar arttırılmalı ve insanların evlerini yeniden yapmasına katkı sağlanmalı."

Kaynak: AA