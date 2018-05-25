Mevsimlik işçilerin zorlu Ramazan mesaisi

Muş'ta şeker pancarı ve meyve bahçelerinde çalışan mevsimlik tarım işçileri, geçimlerini sağlayabilmek için Ramazan ayında da tarlada iftar vaktine kadar çalışıyor. Aileler çalışırken çocuklar da zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor.

Farklı il ve ilçelerden Muş'a çalışmak için gelen yaklaşık 250 tarım işçisi, kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Ramazan ayına rağmen sıcak havada günlük 65 lira karşılığında akşama kadar çalışan işçiler, iftarı da aileleriyle çadırda açıyor.

Tarım işçisi Sanayi Koç, her yıl havaların ısınmasıyla Diyarbakır'dan Muş'a geldiklerini anlatıyor:

"Ekecek herhangi bir arazimiz yok. Hayatımız büyük ölçüde seyyar çalışarak geçiyor. Yazın çalışarak elde ettiğimiz kazancı kışın tüketiyoruz. Genelde gençler çapa işine gidiyor, yaşlılar da çadırda kalıyor."

Eğitim öğretim yılı tamamlanmadan çocuklarını okuldan almak zorunda kaldırlarını söyleyen Koç, "Ekmek davamızın peşindeyiz. Gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyor. Burada iş bitikten sonra Adapazarı’na fındık toplamaya gideceğiz" diyor.

Kaynak: AA