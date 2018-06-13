Mersin'de binlerce kişi 'Halil İbrahim Sofrası'nda buluştu

Mersin Toroslar'da düzenlenen Halil İbrahim Sofrası etkinliğine binlerce kişi katıldı. Etkinlikte bazı vatandaşlar kendi evlerinde hazırladığı yemeklerle, bazı vatandaşlar ise belediye tarafından ikram edilen yemeklerle orucunu açtı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi ikliminde orucun tutulup, ibadetin yapıldığını belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Bütün mahallelerimizde, vatandaşlarımızla bir ve beraber olmak suretiyle o sosyal dengenin, zenginin ve fakirin aynı masada birleştiği o güzel fotoğraf karelerinde birlikte olduk. Bugün de yine işin finalini, son iftar yemeğimizi belediye himayesinde yapmak suretiyle diyoruz ki, ‘Toroslar 300 bin kişilik bir ailedir.’ İşte o ailenin resmi burada. Bu ailenin daha da sık ve dayanışma içerisinde olduğu güzel günleri rabbim nasip eylesin" diye konuştu.

Halil İbrahim Sofrası etkinliğinde, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin milletvekili adayı Olcay Kılavuz da bulundu.

İftar programı, semazen gösterisi ve tasavvuf müziği konseri ile sona erdi.

Kaynak: DHA