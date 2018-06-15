Mehmetçik vatan savunması için bayramı Afrin'de geçiriyor

Hatay'da bulunan ve Suriye'nin Afrin bölgesine 10 kilometre uzaklıkta konuşlu 12'nci Hawk Batarya Komutanlığı'nda görevli askerler, komutanlarıyla bayramlaştı.

Suriye sınırında Kırıkhan ilçesi Kürtnasır mevkisinde bulunan 12'nci Hawk Batarya Komutanlığı'nda vatan nöbeti tutan askerler, bayram namazını imam Mehmet Bestami Trabzon öncülüğünde kıldı.

Filo Komutanı Binbaşı Hamdi Demirel, komutanlık bahçesinde silah arkadaşlarıyla tek tek bayramlaştı.

Binbaşı Demirel, bir bayramı daha vatan savunması için ailelerinden ayrı geçirdiklerini hatırlattı. Tüm askerlerin ve ailelerinin bayramını tebrik eden Demirel, her bir Mehmetçiğin kazasız belasız görevini tamamlamasını temenni etti.

Şeker ve kolonya ikram edilen askerler komutanlarıyla kahvaltı yaptı.

"Türk milletinin ve ailemin bayramını kutlarım"

Bayramlaşma töreninin ardından askerler, ailelerini arayarak bayramlarını kutladı. Duygusal konuşmaların geçtiği görüşmelerde askerler ailelerine özlemlerini de paylaştı.

Hava Piyade Uzman Çavuş Hasan Alıcı, Suriye sınırında 7/24 esasına dayalı görev yaptıklarını anlattı.

Sınırda görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu vurgulayan Alıcı, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak amacıyla buradayız. Ramazan Bayramı dolayısıyla başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin, Türk milletinin ve ailemin bayramını kutlarım" dedi.

Sözleşmeli er Vedat Aslantaş ise, büyüklerinin ellerinden küçüklerinin gözlerinden öptüğünü ve herkesin bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Kaynak: AA