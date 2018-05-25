Marmaray'da iftara yetişemeyenler için çorba dağıtıldı

Zeytinburnu Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlara Marmaray Kazlıçeşme istasyonunda çorba dağıttı. 2 bin kişi için hazırlanan çorbayı vatandaşlar da beğendi.

Zeytinburnu Belediyesi Aşevi Müdürü Muhammet Güneş, çoğunlukla aktarım merkezlerinde iftara yetişemeyecek durumda olanlara verilen bu hizmetten vatandaşların da memnun olduğunu söyledi:

"Bu süre zarfında çorba hizmetimiz bittikten sonra diğer hizmetlerimiz de devam ediyor. Sokak iftarlarımız var. Ayrıca teravih sonrası vatandaşımıza günlük yüz damacana limonata ikramımız var."

Güneş, çorbaların lezzetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Çorbalar, sade mercimek ve kemik suyuyla yapılmış olduğu için lezzetlidir. Lezzeti tadan daha iyi bilir, söylemeye gerek yok."

Kaynak: İHA