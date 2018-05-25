Lise öğrencilerinin kumbarasından ihtiyaç sahiplerinin sofralarına

Osmaniye Kadirli'de bulunan Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla düzenledikleri kampanya kapsamında, kumbaralarla yardım topladı.

Öğrenciler, harçlıklarından sağladıkları birikimle ihtiyaç sahibi 32 aileye gıda yardımı yaptı.

Öğretmenleriyle aileleri evlerinde ziyaret eden öğrenciler, yardım olarak götürdükleri ürünleri de mutfağa yerleştirdi.

Öğrencilerden Dilara Çelen, öğretmenlerinin de destek verdiği yardım çalışmasını bundan sonra her yıl yapmayı planladıklarını söyledi:

"Sınıf temsilcilerimizle her dersliğe bir kumbara bıraktık. Öğrenci arkadaşlarımız harçlıklarından katkıda bulundular. Biz de ihtiyaç sahibi ailelere gıda olarak yardımları ulaştırdık."

Okul Müdürü Mesut Çiğil de öğrencilerin 1 hafta süren projede çok büyük özveride bulunduğunu anlattı:

"Sosyal sorumluluk çalışmamız kapsamında öğrencilerimiz örnek bir çalışmaya imza attılar. İhtiyaç sahibi kişilere yardım etme bilincini aşılamaya çalıştığımız öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA