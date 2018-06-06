Kütahya'nın tarihi camilerinde itikaf

İtikaf, Ramazan ayının önemli sünnetlerinden. Allah rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına geliyor. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girenlere ise "mütelif" veya "akif" deniliyor.

İtikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 9 bin 364 cami hazırlanmıştı. Kütahya'da, tarihi Ulu ve Takvacılar camilerinde, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa giren vatandaşlar zaruri ihtiyaçların dışında dışarı çıkmıyor.

Takvacılar Camii müezzinlerinden Kadir Birlik, tarihi ve mimarisiyle dikkat çeken caminin, Yıldırım Bayezid'in komutanlarından Timurtaş Paşa tarafından yaptırıldığını söyledi. Ayrıca caminin, itikafa girenlere yıllardır hizmet verdiğini anlattı.

"Hazreti Muhammed'in Ramazan aylarının son 10 gününde tabir yerindeyse inzivaya çekilerek bol bol ibadet ettiği bilinmekte. Camimiz, hem mimari yapısı hem de manevi atmosferi nedeniyle, vatandaşların burada itikafa girmelerinde tercih nedeni oluyor. Vatandaşlar, burada Kur'an-ı Kerim okuyup, namaz kılıyor, mukabelelere iştirak ediyorlar."

"Geçmişte kılamadığımız kaza namazlarımızı kılıyoruz"

İtikafa giren vatandaşlardan 60 yaşındaki Ali Geyve, emekliye ayrıldıktan sonra ibadete ayırdığı zamanı artırmaya çalıştığını söyledi. Takvacılar Camii'nde 6 yıldır itikafa giren Geyve, şöyle konuştu:

"Bol bol dua ve ibadet ediyoruz. Geçmişte kılamadığımız kaza namazlarımızı kılıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah dualarımızı kabul eder."

Kaynak: AA