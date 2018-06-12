Kudüs'te Kadir Gecesi

İslam inancına göre Kadir Gecesi, insanlığa dünya ve ahiret mutluluğu getiren Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece. Kur’an’ın Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gecede indirilmesinin kazandırdığı değer nedeniyle, Kadir Gecesi olarak anılıyor. Bu gecenin Ramazan ayında olduğu kesin ancak İslam alemi Kadir Gecesi’ni genellikle Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul ediyor.

Filistinli Müslümanlar, bu kutsal geceyi Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda dua ederek geçirdi. Mescid-i Aksa, Kadir Gecesi'nde yüz binlerce Müslüman'ı bir araya getirdi.

Kaynak: AFP