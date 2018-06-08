Kubbesi açılan Safa Camii'ne yoğun ilgi

Bursa'da 2011 yılında inşasına başlanan ve 3 yıl içinde tamamlanan, açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camii, özellikle sıcak Ramazan gecelerinde teravih namazlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Beşevler Mahallesi'nde 1250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen, içinde konferans salonu ve sportif alanları bulunan 900 kişilik camiyi görmek ve ibadet etmek için Bursa'nın yanı sıra farklı şehirlerden gelenler de oluyor.

Orta Doğu ve modern mimari örneklerini taşıyan, kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanan caminin aydınlatmasında led ampuller kullanılırken, enerji tasarrufu için klima bulunmuyor.

Cami imamı Ali Sevimli, 36 yıllık meslek hayatının son 6 yılını Safa Camii'nde geçirdiğini söyledi. Sevimli, çelik konstrüksiyon fiber kaplama cami kubbesinin açılıp kapanan özelliğiyle farklı bir mimariye sahip olduğunu ve ilgi çektiğini vurguladı:

"Kubbeyi açtığımızda bazı vatandaşlarımız üşüdüklerini söylüyor ama genel olarak halkımız çok memnun. Son yıllarda Ramazan ayı yaz mevsimine denk geliyor. Geçmiş dönemlerdeki görev yerlerimde Ramazan'ın ilk 10 gününden sonra teravih namazlarında cami cemaatinde azalmalar oluyordu. Burada ise azalmadan ziyade gün geçtikçe artıyor. Hatta Bursa dışından bile burada ibadet yapmak için gelenler oluyor."

"Almanya'dan bile gelip bizden proje isteyen oldu"

Safa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yakup Köse de Medine ziyaretinde üzeri açılıp kapanan bir cami gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ramazan'da sıcaklara klima fayda etmiyor ayrıca sağlık açısından da klima yararlı değil. Biz bu sistemi doğal klima olarak görüyoruz. Camimiz teravih ve cuma namazlarında çok ilgi görüyor. Almanya'dan bile gelip bizden proje isteyen oldu. Farklı mahalle ve mevkilerden de insanlar buraya ibadet için geliyor."

Açık havada ferah ibadet

Cami cemaatinden Burhan Kurdal ise "En çok teravih namazlarında bizi rahatlatıyor. Yağışlı havalarda kapatıyoruz" dedi.

Cami cemaatinden Ercan Karaduman ise caminin üzerini vakit namazlarında da açtıklarını söyledi ve şöyle konuştu:

"Camimizi görmek için uzaktan gelenler oluyor. Teravih namazlarında farklı yüzler görüyoruz. Biz de yakınlarımızı burasını görmeye davet ediyoruz. Açık havada ferah ibadet yapıyoruz."

Kaynak: AA