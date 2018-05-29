Kayseri'de Ramazan sokağıyla gelenekler yaşatılıyor

Kayseri'de geleneksel hale getirilen Ramazan sokağı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı'na kurulan sokağı, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Ramazan sokağı, Osmanlı kıyafetleriyle çektirilen hatıra fotoğrafından kahvesine, şerbetinden pamuk şekerine kadar birçok aktivite ve lezzetleriyle hem çocukların hem de ailelerin gezip eğleneceği bir yer.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geçmiş dönemlerin ruhunun Ramazan sokağında yaşatıldığını söyledi. Çelik, sokağın Ramazan ayının manevi iklimini yansıttığını da belirterek, şöyle konuştu:

"Burada o kutsal havayı estirecek etkinlikler yapıyoruz. Teravih öncesi çocuklar için programımız var. Çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor. Bununla beraber dondurmasından künefesine, pişmaniyesinden yöresel tatlara kadar her şeyi burada bulmak mümkün. Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat gibi illerden aileleriyle gelenler de var."

Çelik, ziyaretçi sayısının hafta sonları 20 bini bulduğundan ve bu sene 500 bin kişinin sokağı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Ziyaretçilerin, Ramazan sokağına ulaşımda sorun yaşamamaları için otobüs sefer saatlerinde düzenleme yapıldı.

Kaynak: AA