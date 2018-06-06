Kastamonu pastırmasına Ramazan'da yoğun ilgi

Lezzetiyle birçok şehirden talep edilen Kastamonu pastırması, Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor.

Pastırmanın lezzeti, çemeninde Taşköprü sarımsağı kullanılmasından ve doğal yollarla kurutulmasından geliyor. Geleneksel yöntemlerle yılda yaklaşık 200 ton pastırma üretilen Kastamonu'da, bu işi uzun yıllardır devam ettiren çok sayıda firma var.

Sonbaharda "pastırma yazı" diye tabir edilen sıcak havalarda hazırlanan pastırma, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu, pastırmayı dedesi ve babasından öğrendiği şekilde üretiyor. Tabakoğlu, ailesinin iki asırdır pastırma ürettiğini söylüyor.

Pastırmayı tamamen doğal yöntemlerle imal ettiklerini anlatan Tabakoğlu, "Pastırmada yayla hayvanlarının etini kullanıyoruz. Pastırmayı ekim ve kasım ayındaki pastırma sıcakları denilen dönemde yapıyoruz. Ilgaz Dağı'ndan gelen esinti ve güneşin sıcağıyla tamamen doğal ortamında pastırma hazırlanıyor ve doğallığı buradan geliyor" dedi.

"Ramazan ayında satış yüzde 40 artıyor"

Tabakoğlu, Ramazan'da pastırmaya ilginin arttığını ve insanların serin havalarda daha fazla pastırma tükettiğini söyledi.

"Özellikle öğleden sonraları insanlar acıkmaya başladıktan sonra daha çok satış oluyor. Herkes iftarlık pastırma alıyor. Ramazan ayında pastırma satışları yüzde 40'a yakın artıyor. İzmir, Ankara, Bursa başta olmak üzere 20 ile pastırma gönderiyoruz."

Kaynak: AA