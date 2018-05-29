"Kardeşlik Sofrası" bu kez Bosna Hersek'te kuruldu

Kağıthaneliler ile Boşnaklar, iftar sofrasında bir araya geldi.

İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Kardeşlik Sofrası" Bosna Hersek'te 500 kişiye iftar verdi.

Oruçlar açıldı, birlik ve beraberlik için dua edildi. Dünya Balkan Dernekleri Federasyonunun iş birliğiyle yapılan iftarda Kağıthaneliler, Boşnaklarla bir araya geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, bu tür iftarların Müslümanlar arasındaki bağları güçlendirdiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA