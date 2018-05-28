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Karabüklüler sahura türkü ve şiirlerle uyanıyor

Karabük'te 5 yıldır Ramazan davulculuğu yapan Uğur Misoğlu, türkü ve şiirler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:04

Karabük'te Ramazan davulculuğu yapan Uğur Misoğlu, vatandaşları sahura kaldırmak için farklı bir yol deniyor. Türkü ve şiirler eşliğinde vatandaşları uyandırıyor.

5 senedir davulculuk yapan Misoğlu, türkü söylemeyi sevdiği için böyle bir yol denemeye karar vermiş.

Söylediklerinin arasında ilahi, türkü, oyun havası ve aşk şarkıları var.

"Ramazan'ın ne kadar güzel olduğunu, sahurun insana ne kadar huzur verdiğini anlatmaya çalışıyorum."

Her gün 7-8 kilometre yürüyor

Sahura uyandırdığı insanlar alkış tutunca daha değişik şarkılarla devam ettiğini söyleyen Misoğlu, "Eski parçalar ruha daha fazla ilham veriyor" dedi.

Her mahallede bir şarkı söyleyen Misoğlu, her gece 7-8 kilometre yürüyor.

Sahura kalkan vatandaşlar da balkonlara çıkarak söylenen türküleri, okunan şiirleri dinliyor ve eşlik ediyor.

Kaynak: TRT Haber

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