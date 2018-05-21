Kan bağışı noktaları Ramazan mesaisi yapıyor

Türk Kızılayı, Ramazan'da ortaya çıkan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı noktalarını bir ay boyunca 00.00'a kadar açık tutacak.

Türkiye genelinde kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılayı, Ramazan'da kan stoklarını yeterli seviyede tutabilmek amacıyla vatandaşların bağış noktalarına iftar sonrasında gelmelerini bekliyor.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, günlük 5 bin kan stokuyla hizmet verdiklerini anlattı.

Güler, her yıl Ramazan'da ve çok soğuk havalarda kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşandığını söyledi. Bu seneki hedeflerinin ise, günlük 10 bin stokla Ramazan ayını herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tamamlamak olduğunu açıkladı.

"Mevcut topladığımız kan bağışında, İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 35'lere düşüyoruz. Bağışçılarımızın, kan bağışı noktalarının gece 00.00'a kadar açık olduğunu bilmesi gerekiyor. SMS'ler aracılığıyla da bağışçılarımıza bunu düzenli olarak duyuruyoruz. Ramazan'da akşam iftardan sonra sağlık ekiplerimiz, kan bağışı noktalarında yer alıyorlar. İnsanlar kan vermek istedikleri sürece biz kan bağışı almaya devam edeceğiz. Bir ünite kan çok değerli."

"Negatif kan grupları kendini saklamasın"

Özellikle az bulunan kan grubu olan bağışçılardan daha duyarlı olmalarını isteyen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Negatif kan grubu bağışçılar, daha da önem arz ediyor. İhtiyaç olabilir diye kendilerini geri planda tutabiliyorlar. Pozitif kan grubunda olanlar da kendilerini geri planda tutmasınlar. Ne kadar kan grubundan kişi fazlaysa o kadar da hasta var. 'Benim kan grubum A pozitif nasıl olsa ihtiyaç olmaz' düşüncesi yanlış bir düşünce. Önemli olan düzenli olarak kan bağışlamak."

Güler, Türkiye'de halihazırda 1200'e yakın hastanenin kan kullandığını ve bu hastanelerden sadece 19'unun Türk Kızılayı ile anlaşması olmadığını belirtti.

Ayrıca Güler, hastanelerin hasta yakınlarından çok fazla kan talep etmediklerini, kan merkezlerinden ziyade servislerdeki doktorların kan talebinde bulunduklarını söyleyerek, "Bölgemizdeki hastanelere günde bir sefer ünite kan gönderiyoruz. Acil durumlarda ise daha fazla kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gönüllü kan bağışçılarımızın yaptıkları bağışlarla, Türk Kızılayı Orta Anadolu Kan Merkezi olarak 126 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

300'e yakın noktada kan bağışı

Türk Kızılayı, Ankara'da 6 sabit noktada kan bağışı alıyor. Güler ise, Türk Kızılayı'nın çalışmalarını şöyle anlattı:

"Türkiye geneline baktığımız zaman 300'e yakın noktada kan bağışı topluyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'da laboratuvarlar var. Testlerin çalışılması için de tüpler bu dört merkeze geliyor. Otomasyon sistemiyle tamamen yazılım üzerinden testleri çalışıyoruz."

Ayrıca, rutin çalışılan testler arasında, Hepatit A-B, HIV ve halk arasında frengi olarak bilinen sifiliz testi var.

Kaynak: AA