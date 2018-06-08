Kadir Gecesi'nde 15 ülkede Kur'an-ı Kerim dağıtılacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, aralarında Boşnakça, Fransızca, İspanyolca, Kazakça ve Azerice'nin de bulunduğu 12 dilde bastırılan 2 bin mealli Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi'nde 15 ülkede Müslümanlara ulaştırılacak.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Ramazan ayında düzenlenen "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle yapıldığını söyledi. Polat, projenin Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırma, onu okuma, anlama ve yorumlama gibi çabaları desteklemek amacıyla başlatıldığını anlattı.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşım yapılacak

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlandığını hatırlatan Polat, "Kur'an'ın nazil olmaya başladığı Kadir Gecesi'nde Afganistan'dan Haiti'ye, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar 15 ülkede 12 dilde geceyi ihya için 2 bin mealli Kur'an-ı Kerim dağıtacağız. Bu sebeple Kadir Gecesi akşamı dağıtımların yapılacağı ülkelerde birçok camide Müslümanlarla Kur'an rahmeti ve heyecanını birlikte yaşayacağız" dedi.

Bu heyecanın, gece boyunca vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sayesinde takip edilebileceğini vurgulayan Polat, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Sri Lanka, Suriye'nin El Bab, Rusya'nın Kabardey ve Balkarya bölgelerinde, Kenya, Malawi, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Macaristan, Haiti ve Latin Amerika'da Kur'an-ı Kerim dağıtılacağını anlattı.

Polat, Darice, Kazakça, Kırgızca, Azerice, Tamilce, Arapça, Rusça, Çeçovaca, Boşnakça, Macarca, Fransızca ve İspanyolca bastırılan 2 bin mealli Kur'an-ı Kerim'in, 15 ülkede Müslümanlara ulaştırılacağını söyledi.

"Kur'an-ı Kerim ulaştığı için ağlayan insanlar var"

Polat, Kadir Gecesi'nde Bosna Hersek'te Gazi Hüsrev Paşa Camii'ndeki Kur'an-ı Kerim dağıtımına katılacak. Polat, Ramazan denilince akla Kur'an-ı Kerim'in geldiğini şöyle anlattı:

"Özellikle bu mazlum coğrafyalarda insanlar kıyafet, yiyecek bulamazken Kur'an-ı Kerim'i bulmakta daha çok zorlanıyorlar. Bunun bir anlamı da o. Bazı bölgelerde herkesin elinde tam Kur'an-ı Kerim yok. Bölüm bölüm, herkeste farklı cüzleri var. Kur'an-ı Kerim hediye edildiğinde hüngür hüngür ağlayan insanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir Mushaf halinde kendisine ilk defa ulaştığını anlatan insanlar var bizlere."

Polat, kampanya kapsamında 1 milyon 57 bin 988 lira değerinde bağış toplandığını, 20 evrensel ve yerel dilde mealli Kur'an-ı Kerim basıldığını söyleyerek, Türkiye'de 236 bin 971, yurt dışında ise 50 ülkede 449 bin 900 mealli Kur'an-ı Kerim'in hediye edildiğini bildirdi.

TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesine bağış yapmak isteyen vatandaşlar, https://www.tdv.org sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilir.

Kaynak: AA