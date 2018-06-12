Kabe'de Kadir Gecesi

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da yaklaşık 2 milyon Müslüman tarafından idrak edildi.

Umre ibadetini yerine getirmek için dünyanın farklı ülkelerinden Mekke'ye gelen Müslümanların yanı sıra Suudi vatandaşları da Kabe'ye akın etti.

Erken saatlerde Haremi Şerif'i doldurmaya başlayan ve uzun iftar sofralarında oruçlarını açan Müslümanlar, geceyi akşam, yatsı, teravih ve teheccüd namazlarını kılarak ve Kabe'yi tavaf ederek ihya etti.

Teheccüd namazını kıldıran Kabe Başimamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, Hazreti Muhammed'in Kadir Gecesi'nde eşi Hazreti Aişe'ye okumasını tavsiye ettiği "Allah'ım sen çok affedicisin, çok kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet" duasını okuduğu sırada tüm cemaat gözyaşlarına boğuldu.

Eller, Mescidi Aksa için semaya açıldı

Mescid-i Aksa için de ellerin açıldığı gecede, "Allah'ım Müslümanların kutsallarını koru. Mescid-i Aksa'yı mahşer gününe kadar aziz kıl. Allah'ım, düşmanlarına izin verme, ölmeden önce bizlere Mescid-i Aksa'da toplanıp namaz kılabilmeyi nasip et" diye dua edildi.

Harameyn İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ramazan'ın 27'nci gecesi yani dün gece Mescid-i Haram'da namaz kılanların sayısının 2 milyonu geçtiği belirtildi.

Ramazan'ın 27. ve 29. geceleri genelde Kabe'deki en kalabalık geceler oluyor. Kadir Gecesi'ni idrak etmek için 27. gecede Mescid-i Haram'ı dolduran Müslümanlar, 29. gecede de Kur'an-ı Kerim hatminin bitişine tanıklık etmek ve hatim duasına katılmak için Kabe'ye akın ediyor.

Birçok Arap ülkesinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da Kadir Gecesi dün idrak edildi.

Kaynak: AA