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Jandarmadan öğrencilerin yüzünü güldüren hediyeler

Van Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler, bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da Van halkı için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.

29 Mayıs 2018 Salı 16:51

Jandarmadan öğrencilerin yüzünü güldüren hediyeler

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadelede önemli görevler yürütürken, sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriyor.

Çaldıran'da Sarıçimen İlkokulu'nu ziyaret eden askerler, Ramazan Bayramı öncesi ayakkabı ve oyuncakların içinde olduğu hediye paketlerini öğrencilere dağıttı.

Askerler, sevinçlerine ortak oldukları öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Öğrenciler ise jandarma ekiplerinin ziyareti nedeniyle çok mutlu oldular.

Kaynak: AA

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